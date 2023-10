Turn Right は、Avix Games によって作成されたアーケード カー ゲームです。たくさんの車の中から 1 台をコントロールして、楕円形のレーストラックをできるだけ多く周回してください。このゲームでは右折のみが可能で、左折して再び車の位置を変更することはできないため、ドリフトの精度に注意する必要があります。ウェブ上で最高のミニマルな車のゲームをプレイする準備はできていますか?車を制御し、右折するだけでできるだけ多くの周回を完了します。車の衝突を避けてください!Turn Right - (長押し) タップ、マウスの左クリック、またはスペース バーTurn Right は Avix Games によって作成されました。 Poki で他のカジュアル ゲーム: サム ファイター、サム ファイター クリスマス、サム ファイター ハロウィン、エクセプションズ、フォト パズル: ジグソー エディション、フォト パズル: スワップ エディション、フォト パズル: スライド エディション、ストーン エイジ アーキテクト、トゥワイスをプレイしましょう!

ウェブサイト:poki.com

免責事項:WebCatalogはTurn Rightによって提携、関連、認可、承認されたものではなく、また何らかの方法で公式に接続されたものでもありません。すべての製品名、ロゴ、ブランドはそれぞれの所有者の所有物です。