代替案 - Supplyit

MarketMan

MarketMan

marketman.com

マーケットマンは、飲食業者がサプライヤーと連携し、在庫管理や発注プロセスを効率化するためのソフトウェアです。

FoodDocs

FoodDocs

fooddocs.com

FoodDocsは、食品安全管理を支援するツールで、HACCPやISO 22000などの基準への準拠を効率化します。

GrubMarket

GrubMarket

grubmarket.com

GrubMarketは、アメリカの食品供給チェーン業界をデジタル化し、効率化するためのeコマースとソフトウェア技術を提供するアプリです。

FoodNotify

FoodNotify

foodnotify.com

FoodNotifyは、飲食業界向けの管理プラットフォームで、サプライヤーからの発注やレシピ管理を効率的に行うことができます。

Craftable

Craftable

craftable.com

Craftableは、飲食業向けの利益管理ソフトウェアで、購入、労働、レシピ、売上を統合し、効率を向上させる。独立系からチェーン店まで利用可能。

UnifyOrdering

UnifyOrdering

unifyordering.com

UnifyOrderingは、食品業界の企業向けに、注文管理を効率化するSaaSプラットフォームです。サプライヤーとバイヤーの接続を簡素化します。

Procurant

Procurant

procurant.com

Procurantは、食品供給チェーンの運営を簡素化し、食品安全プログラムを管理するためのアプリです。温度測定機能を備えています。

Recipal

Recipal

recipal.com

Recipalは、栄養成分ラベルの作成、レシピのコスト計算、在庫管理を効率化する栄養分析ソフトウェアです。

Nutrislice

Nutrislice

nutrislice.com

Nutrisliceは、学校給食のメニュー表示、栄養情報提供、アレルゲンフィルタリングを行うデジタルプラットフォームです。

Eclarion

Eclarion

eclarion.com

Eclarionは、レシピ管理を簡単に行え、必要に応じて製品仕様を提供するアプリです。

Meal Ticket

Meal Ticket

mealticket.com

Meal Ticketは、飲食業界向けのソフトウェアで、在庫管理、食品コスト管理、サプライヤー追跡、CRMなどの機能を提供します。

Klarys

Klarys

klarys.io

Klarysは、生鮮食品業界の課題を解決し、持続可能で透明性のあるサプライチェーンを構築するためのソリューションを提供するアプリです。

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