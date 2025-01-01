代替案 - Supplyit

MarketMan
marketman.com
マーケットマンは、飲食業者がサプライヤーと連携し、在庫管理や発注プロセスを効率化するためのソフトウェアです。
FoodDocs
fooddocs.com
FoodDocsは、食品安全管理を支援するツールで、HACCPやISO 22000などの基準への準拠を効率化します。
GrubMarket
grubmarket.com
GrubMarketは、アメリカの食品供給チェーン業界をデジタル化し、効率化するためのeコマースとソフトウェア技術を提供するアプリです。
FoodNotify
foodnotify.com
FoodNotifyは、飲食業界向けの管理プラットフォームで、サプライヤーからの発注やレシピ管理を効率的に行うことができます。
Craftable
craftable.com
Craftableは、飲食業向けの利益管理ソフトウェアで、購入、労働、レシピ、売上を統合し、効率を向上させる。独立系からチェーン店まで利用可能。
UnifyOrdering
unifyordering.com
UnifyOrderingは、食品業界の企業向けに、注文管理を効率化するSaaSプラットフォームです。サプライヤーとバイヤーの接続を簡素化します。
Procurant
procurant.com
Procurantは、食品供給チェーンの運営を簡素化し、食品安全プログラムを管理するためのアプリです。温度測定機能を備えています。
Recipal
recipal.com
Recipalは、栄養成分ラベルの作成、レシピのコスト計算、在庫管理を効率化する栄養分析ソフトウェアです。
Nutrislice
nutrislice.com
Nutrisliceは、学校給食のメニュー表示、栄養情報提供、アレルゲンフィルタリングを行うデジタルプラットフォームです。
Eclarion
eclarion.com
Eclarionは、レシピ管理を簡単に行え、必要に応じて製品仕様を提供するアプリです。
Meal Ticket
mealticket.com
Meal Ticketは、飲食業界向けのソフトウェアで、在庫管理、食品コスト管理、サプライヤー追跡、CRMなどの機能を提供します。
Klarys
klarys.io
Klarysは、生鮮食品業界の課題を解決し、持続可能で透明性のあるサプライチェーンを構築するためのソリューションを提供するアプリです。
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