代替案 - Rotageek

Connecteam

Connecteam

connecteam.com

Connecteamは、デスクレスチーム向けに設計された従業員管理アプリで、スケジュール管理、時間追跡、タスク管理を提供します。

Zoho People

Zoho People

zoho.com

Zoho Peopleは、HR管理を効率化し、従業員データ、出席管理、評価などを統合して管理するプラットフォームです。

Clockify

Clockify

clockify.me

Clockifyは、プロジェクトごとに時間追跡や請求可能時間管理を行うための無料の時間追跡アプリです。チーム向けに設計されています。

Zendesk

Zendesk

zendesk.com

Zendeskは、複数のチャネルにわたるカスタマーサービスを効率的に管理し、AIや自動化を活用した包括的なプラットフォームです。

Odoo

Odoo

odoo.com

Odooは、CRM、eコマース、会計、在庫管理などの多機能を持つビジネス管理ソフトウェアです。オープンソース版とエンタープライズ版があります。

Dayforce

Dayforce

dayforce.com

Dayforceは、給与、HR、福利厚生、タレント管理などを統合したクラウドベースの人的資本管理プラットフォームです。

Keka HR

Keka HR

keka.com

Keka HRアプリは、人事プロセスを自動化し、HR管理や従業員管理を支援する包括的なソフトウェアです。給与、出席、休暇管理などの機能があります。

ADP Workforce Now

ADP Workforce Now

adp.com

ADP Workforce Nowは、給与、福利厚生、人材管理などのHR機能を統合し、効率的な業務運営をサポートするクラウドベースのプラットフォームです。

Rippling

Rippling

rippling.com

Ripplingは、HR、IT、財務を効率的に管理できるプラットフォームで、従業員のライフサイクルを一元化します。

Paycom

Paycom

paycom.com

Paycomは、給与、人事管理、福利厚生などを一つのアプリで管理できる、ユーザーフレンドリーなHRプラットフォームです。

Zoho Shifts

Zoho Shifts

zoho.com

Zoho Shiftsは、シフトの作成、管理、出席時間の追跡を行う従業員スケジューリングアプリです。モバイルデバイスからアクセス可能です。

Homebase

Homebase

joinhomebase.com

Homebaseは、中小企業向けに、従業員のスケジューリング、時間追跡、給与管理を提供するアプリです。

Insightful

Insightful

insightful.io

Insightfulは、従業員の生産性を監視し、作業の効率を向上させるためのデータ分析ソフトウェアです。

Paylocity

Paylocity

paylocity.com

Paylocityは、給与計算、福利厚生、タレント管理を効率化するHRソフトウェアです。従業員が自己管理できるポータルも提供します。

BambooHR

BambooHR

bamboohr.com

BambooHRは、従業員データの管理、採用、パフォーマンスレビューなどを行えるオンライン人事情報システムです。

Beekeeper

Beekeeper

beekeeper.io

Beekeeperは、デスクレス労働者向けのコミュニケーションとワークフロー自動化ツールで、リアルタイムの情報共有を提供します。

When I Work

When I Work

wheniwork.com

When I Workは、企業が従業員のスケジュール、出勤時間、コミュニケーションを管理できるアプリです。モバイルから簡単にアクセス可能です。

ZingHR

ZingHR

zinghr.com

ZingHRは、クラウドベースの人事管理ソフトで、デジタルオンボーディングから給与管理までをサポートします。

Sling

Sling

getsling.com

Slingは、シフト勤務の企業向けのスケジューリング、時間追跡、コミュニケーションソフトウェアです。各種管理機能を統合しています。

Deputy

Deputy

deputy.com

Deputyは、スケジューリングや時間追跡、従業員間のコミュニケーションを簡素化する労働力管理アプリです。

WorkJam

WorkJam

workjam.com

WorkJamは、デスクレス労働者向けにタスク管理、コミュニケーション、学習リソースを提供するデジタル職場ソリューションです。

Personio

Personio

personio.de

Personioは、従業員のライフサイクル全体を管理するための包括的なHRソフトウェアです。採用、オンボーディング、パフォーマンス管理を効率化します。

Hubstaff

Hubstaff

hubstaff.com

Hubstaffは、リモートやハイブリッドチームの生産性を向上させるための労働力管理ツールで、時間追跡やスケジュール管理を提供します。

HotSchedules

HotSchedules

hotschedules.com

Hotschedulesは、レストラン業界向けの従業員スケジューリングアプリで、シフトの管理やスタッフ間のコミュニケーションを効率化します。

Timely

Timely

timely.com

タイムリーはAIを活用した時間追跡アプリで、労働時間を自動で記録し、プロジェクト管理とリソース割り当てを支援します。

Five9

Five9

five9.com

Five9は、カスタマーサービスの管理と最適化を支援するクラウドベースのコンタクトセンターソフトウェアです。

Bob HR

Bob HR

hibob.com

Bobは、人事管理を簡素化し、従業員のパフォーマンス向上に役立つHCMプラットフォームです。オンボーディングやパフォーマンス管理などを効率化します。

7shifts

7shifts

7shifts.com

7Shiftsはレストラン向けの労働管理プラットフォームで、スケジューリングやコミュニケーション、労働コストの管理をサポートします。

ClockShark

ClockShark

clockshark.com

ClockSharkは、建設やサービス業向けの時間追跡・スケジューリングアプリで、効率的なプロジェクト管理をサポートします。

Jibble

Jibble

jibble.io

Jibbleは、従業員の出勤・退勤を管理するアプリで、リアルタイムの出席追跡やジオフェンシング機能を提供します。

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