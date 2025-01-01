代替案 - Rotageek

Connecteam
connecteam.com
Connecteamは、デスクレスチーム向けに設計された従業員管理アプリで、スケジュール管理、時間追跡、タスク管理を提供します。
Zoho People
zoho.com
Zoho Peopleは、HR管理を効率化し、従業員データ、出席管理、評価などを統合して管理するプラットフォームです。
Clockify
clockify.me
Clockifyは、プロジェクトごとに時間追跡や請求可能時間管理を行うための無料の時間追跡アプリです。チーム向けに設計されています。
Zendesk
zendesk.com
Zendeskは、複数のチャネルにわたるカスタマーサービスを効率的に管理し、AIや自動化を活用した包括的なプラットフォームです。
Odoo
odoo.com
Odooは、CRM、eコマース、会計、在庫管理などの多機能を持つビジネス管理ソフトウェアです。オープンソース版とエンタープライズ版があります。
Dayforce
dayforce.com
Dayforceは、給与、HR、福利厚生、タレント管理などを統合したクラウドベースの人的資本管理プラットフォームです。
Keka HR
keka.com
Keka HRアプリは、人事プロセスを自動化し、HR管理や従業員管理を支援する包括的なソフトウェアです。給与、出席、休暇管理などの機能があります。
ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Nowは、給与、福利厚生、人材管理などのHR機能を統合し、効率的な業務運営をサポートするクラウドベースのプラットフォームです。
Rippling
rippling.com
Ripplingは、HR、IT、財務を効率的に管理できるプラットフォームで、従業員のライフサイクルを一元化します。
Paycom
paycom.com
Paycomは、給与、人事管理、福利厚生などを一つのアプリで管理できる、ユーザーフレンドリーなHRプラットフォームです。
Zoho Shifts
zoho.com
Zoho Shiftsは、シフトの作成、管理、出席時間の追跡を行う従業員スケジューリングアプリです。モバイルデバイスからアクセス可能です。
Homebase
joinhomebase.com
Homebaseは、中小企業向けに、従業員のスケジューリング、時間追跡、給与管理を提供するアプリです。
Insightful
insightful.io
Insightfulは、従業員の生産性を監視し、作業の効率を向上させるためのデータ分析ソフトウェアです。
Paylocity
paylocity.com
Paylocityは、給与計算、福利厚生、タレント管理を効率化するHRソフトウェアです。従業員が自己管理できるポータルも提供します。
BambooHR
bamboohr.com
BambooHRは、従業員データの管理、採用、パフォーマンスレビューなどを行えるオンライン人事情報システムです。
Beekeeper
beekeeper.io
Beekeeperは、デスクレス労働者向けのコミュニケーションとワークフロー自動化ツールで、リアルタイムの情報共有を提供します。
When I Work
wheniwork.com
When I Workは、企業が従業員のスケジュール、出勤時間、コミュニケーションを管理できるアプリです。モバイルから簡単にアクセス可能です。
ZingHR
zinghr.com
ZingHRは、クラウドベースの人事管理ソフトで、デジタルオンボーディングから給与管理までをサポートします。
Sling
getsling.com
Slingは、シフト勤務の企業向けのスケジューリング、時間追跡、コミュニケーションソフトウェアです。各種管理機能を統合しています。
Deputy
deputy.com
Deputyは、スケジューリングや時間追跡、従業員間のコミュニケーションを簡素化する労働力管理アプリです。
WorkJam
workjam.com
WorkJamは、デスクレス労働者向けにタスク管理、コミュニケーション、学習リソースを提供するデジタル職場ソリューションです。
Personio
personio.de
Personioは、従業員のライフサイクル全体を管理するための包括的なHRソフトウェアです。採用、オンボーディング、パフォーマンス管理を効率化します。
Hubstaff
hubstaff.com
Hubstaffは、リモートやハイブリッドチームの生産性を向上させるための労働力管理ツールで、時間追跡やスケジュール管理を提供します。
HotSchedules
hotschedules.com
Hotschedulesは、レストラン業界向けの従業員スケジューリングアプリで、シフトの管理やスタッフ間のコミュニケーションを効率化します。
Timely
timely.com
タイムリーはAIを活用した時間追跡アプリで、労働時間を自動で記録し、プロジェクト管理とリソース割り当てを支援します。
Five9
five9.com
Five9は、カスタマーサービスの管理と最適化を支援するクラウドベースのコンタクトセンターソフトウェアです。
Bob HR
hibob.com
Bobは、人事管理を簡素化し、従業員のパフォーマンス向上に役立つHCMプラットフォームです。オンボーディングやパフォーマンス管理などを効率化します。
7shifts
7shifts.com
7Shiftsはレストラン向けの労働管理プラットフォームで、スケジューリングやコミュニケーション、労働コストの管理をサポートします。
ClockShark
clockshark.com
ClockSharkは、建設やサービス業向けの時間追跡・スケジューリングアプリで、効率的なプロジェクト管理をサポートします。
Jibble
jibble.io
Jibbleは、従業員の出勤・退勤を管理するアプリで、リアルタイムの出席追跡やジオフェンシング機能を提供します。
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