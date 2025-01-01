代替案 - OfficeTimer

ClickUp

ClickUp

clickup.com

ClickUpは、タスク管理、ドキュメント作成、チャット、目標設定、ホワイトボードなどを通じてチームの作業を効率化する生産性プラットフォームです。

Connecteam

Connecteam

connecteam.com

Connecteamは、デスクレスチーム向けに設計された従業員管理アプリで、スケジュール管理、時間追跡、タスク管理を提供します。

monday.com

monday.com

monday.com

monday.comは、タスクやプロジェクトを管理し、チームのコラボレーションを促進するためのプロジェクト管理ツールです。

Zoho Projects

Zoho Projects

zoho.com

Zoho Projectsは、クラウドベースのプロジェクト管理ツールで、タスクの割り当てや進捗の追跡、チームとのコミュニケーションをサポートします。

Zoho People

Zoho People

zoho.com

Zoho Peopleは、HR管理を効率化し、従業員データ、出席管理、評価などを統合して管理するプラットフォームです。

Clockify

Clockify

clockify.me

Clockifyは、プロジェクトごとに時間追跡や請求可能時間管理を行うための無料の時間追跡アプリです。チーム向けに設計されています。

Toggl Track

Toggl Track

toggl.com

Toggl Trackは、タスクやプロジェクト別に時間を追跡するアプリで、手動や自動での追跡が可能です。レポート機能や他のツールとの統合も提供します。

Keka HR

Keka HR

keka.com

Keka HRアプリは、人事プロセスを自動化し、HR管理や従業員管理を支援する包括的なソフトウェアです。給与、出席、休暇管理などの機能があります。

Rippling

Rippling

rippling.com

Ripplingは、HR、IT、財務を効率的に管理できるプラットフォームで、従業員のライフサイクルを一元化します。

FreshBooks

FreshBooks

freshbooks.com

FreshBooksは、オンラインで会計や請求書を管理するツールで、業務の効率化と組織化をサポートします。フリーランサーや中小企業向けです。

Teamwork

Teamwork

teamwork.com

Teamworkは、プロジェクトの計画、管理、追跡を行うためのプロジェクト管理プラットフォームです。チームのコラボレーションをサポートします。

Insightful

Insightful

insightful.io

Insightfulは、従業員の生産性を監視し、作業の効率を向上させるためのデータ分析ソフトウェアです。

Paylocity

Paylocity

paylocity.com

Paylocityは、給与計算、福利厚生、タレント管理を効率化するHRソフトウェアです。従業員が自己管理できるポータルも提供します。

When I Work

When I Work

wheniwork.com

When I Workは、企業が従業員のスケジュール、出勤時間、コミュニケーションを管理できるアプリです。モバイルから簡単にアクセス可能です。

Harvest

Harvest

getharvest.com

Harvestは、時間追跡、プロジェクト管理、請求書作成を効率よく行うためのツールです。各種ツールと統合可能です。

Deputy

Deputy

deputy.com

Deputyは、スケジューリングや時間追跡、従業員間のコミュニケーションを簡素化する労働力管理アプリです。

Wrike

Wrike

wrike.com

Wrikeは、プロジェクト管理とチームコラボレーションを支援するプラットフォームで、タスク管理やコミュニケーションを効率化します。

SuiteDash

SuiteDash

suitedash.com

SuiteDashは、中小企業向けの統合クラウドベースのビジネス管理プラットフォームで、プロジェクト管理やCRMなどの機能を提供します。

Hubstaff

Hubstaff

hubstaff.com

Hubstaffは、リモートやハイブリッドチームの生産性を向上させるための労働力管理ツールで、時間追跡やスケジュール管理を提供します。

Nifty

Nifty

nifty.pm

Niftyは、プロジェクト管理を効率化し、チームのコラボレーションを強化するためのツールです。タスク管理、チャット、ファイル共有機能を提供します。

todo.vu

todo.vu

todo.vu

todo.vuは、タスク管理、プロジェクト管理、時間追跡、請求を組み合わせた生産性ツールです。フリーランスやチーム向けに簡単に作業を整理できます。

Timely

Timely

timely.com

タイムリーはAIを活用した時間追跡アプリで、労働時間を自動で記録し、プロジェクト管理とリソース割り当てを支援します。

My Hours

My Hours

myhours.com

私の時間は、プロジェクトやタスクの管理、労働時間の追跡、報告を行う時間管理アプリです。モバイルでの追跡にも対応しています。

Paymo

Paymo

paymoapp.com

Paymoはプロジェクト管理、時間追跡、請求書作成を行うアプリで、タスク管理やチームコラボレーションもサポートします。

ClockShark

ClockShark

clockshark.com

ClockSharkは、建設やサービス業向けの時間追跡・スケジューリングアプリで、効率的なプロジェクト管理をサポートします。

Hive

Hive

hive.com

Hiveはプロジェクト管理プラットフォームで、タスクの割り当てや締切の追跡、リアルタイムコミュニケーション機能を提供します。

Jibble

Jibble

jibble.io

Jibbleは、従業員の出勤・退勤を管理するアプリで、リアルタイムの出席追跡やジオフェンシング機能を提供します。

Pomodizer

Pomodizer

pomodizer.com

ポモダイザーは、ポモドーロ技術を利用し、作業に集中して時間を管理するためのツールです。カスタマイズ可能な作業セッションと休憩を提供します。

TimeCamp

TimeCamp

timecamp.com

TimeCampは、労働時間を追跡し、生産性を分析するツールです。プロジェクト管理や出席の管理機能も提供しています。

Sage HR

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sage.hr

Sage HRは、中小企業向けの人事管理プラットフォームで、出勤管理、パフォーマンス評価、採用を簡素化します。

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