代替案 - OfficeTimer

ClickUp
clickup.com
ClickUpは、タスク管理、ドキュメント作成、チャット、目標設定、ホワイトボードなどを通じてチームの作業を効率化する生産性プラットフォームです。
Connecteam
connecteam.com
Connecteamは、デスクレスチーム向けに設計された従業員管理アプリで、スケジュール管理、時間追跡、タスク管理を提供します。
monday.com
monday.com
monday.comは、タスクやプロジェクトを管理し、チームのコラボレーションを促進するためのプロジェクト管理ツールです。
Zoho Projects
zoho.com
Zoho Projectsは、クラウドベースのプロジェクト管理ツールで、タスクの割り当てや進捗の追跡、チームとのコミュニケーションをサポートします。
Zoho People
zoho.com
Zoho Peopleは、HR管理を効率化し、従業員データ、出席管理、評価などを統合して管理するプラットフォームです。
Clockify
clockify.me
Clockifyは、プロジェクトごとに時間追跡や請求可能時間管理を行うための無料の時間追跡アプリです。チーム向けに設計されています。
Toggl Track
toggl.com
Toggl Trackは、タスクやプロジェクト別に時間を追跡するアプリで、手動や自動での追跡が可能です。レポート機能や他のツールとの統合も提供します。
Keka HR
keka.com
Keka HRアプリは、人事プロセスを自動化し、HR管理や従業員管理を支援する包括的なソフトウェアです。給与、出席、休暇管理などの機能があります。
Rippling
rippling.com
Ripplingは、HR、IT、財務を効率的に管理できるプラットフォームで、従業員のライフサイクルを一元化します。
FreshBooks
freshbooks.com
FreshBooksは、オンラインで会計や請求書を管理するツールで、業務の効率化と組織化をサポートします。フリーランサーや中小企業向けです。
Teamwork
teamwork.com
Teamworkは、プロジェクトの計画、管理、追跡を行うためのプロジェクト管理プラットフォームです。チームのコラボレーションをサポートします。
Insightful
insightful.io
Insightfulは、従業員の生産性を監視し、作業の効率を向上させるためのデータ分析ソフトウェアです。
Paylocity
paylocity.com
Paylocityは、給与計算、福利厚生、タレント管理を効率化するHRソフトウェアです。従業員が自己管理できるポータルも提供します。
When I Work
wheniwork.com
When I Workは、企業が従業員のスケジュール、出勤時間、コミュニケーションを管理できるアプリです。モバイルから簡単にアクセス可能です。
Harvest
getharvest.com
Harvestは、時間追跡、プロジェクト管理、請求書作成を効率よく行うためのツールです。各種ツールと統合可能です。
Deputy
deputy.com
Deputyは、スケジューリングや時間追跡、従業員間のコミュニケーションを簡素化する労働力管理アプリです。
Wrike
wrike.com
Wrikeは、プロジェクト管理とチームコラボレーションを支援するプラットフォームで、タスク管理やコミュニケーションを効率化します。
SuiteDash
suitedash.com
SuiteDashは、中小企業向けの統合クラウドベースのビジネス管理プラットフォームで、プロジェクト管理やCRMなどの機能を提供します。
Hubstaff
hubstaff.com
Hubstaffは、リモートやハイブリッドチームの生産性を向上させるための労働力管理ツールで、時間追跡やスケジュール管理を提供します。
Nifty
nifty.pm
Niftyは、プロジェクト管理を効率化し、チームのコラボレーションを強化するためのツールです。タスク管理、チャット、ファイル共有機能を提供します。
todo.vu
todo.vu
todo.vuは、タスク管理、プロジェクト管理、時間追跡、請求を組み合わせた生産性ツールです。フリーランスやチーム向けに簡単に作業を整理できます。
Timely
timely.com
タイムリーはAIを活用した時間追跡アプリで、労働時間を自動で記録し、プロジェクト管理とリソース割り当てを支援します。
My Hours
myhours.com
私の時間は、プロジェクトやタスクの管理、労働時間の追跡、報告を行う時間管理アプリです。モバイルでの追跡にも対応しています。
Paymo
paymoapp.com
Paymoはプロジェクト管理、時間追跡、請求書作成を行うアプリで、タスク管理やチームコラボレーションもサポートします。
ClockShark
clockshark.com
ClockSharkは、建設やサービス業向けの時間追跡・スケジューリングアプリで、効率的なプロジェクト管理をサポートします。
Hive
hive.com
Hiveはプロジェクト管理プラットフォームで、タスクの割り当てや締切の追跡、リアルタイムコミュニケーション機能を提供します。
Jibble
jibble.io
Jibbleは、従業員の出勤・退勤を管理するアプリで、リアルタイムの出席追跡やジオフェンシング機能を提供します。
Pomodizer
pomodizer.com
ポモダイザーは、ポモドーロ技術を利用し、作業に集中して時間を管理するためのツールです。カスタマイズ可能な作業セッションと休憩を提供します。
TimeCamp
timecamp.com
TimeCampは、労働時間を追跡し、生産性を分析するツールです。プロジェクト管理や出席の管理機能も提供しています。
Sage HR
sage.hr
Sage HRは、中小企業向けの人事管理プラットフォームで、出勤管理、パフォーマンス評価、採用を簡素化します。
© 2025 WebCatalog, Inc.