代替案 - Knoetic

Microsoft Visio

Microsoft Visio

microsoft.com

Microsoft Visioは、データに基づいたフローチャートや図を作成するツールで、テンプレートや形状のライブラリが豊富です。

Lucid

Lucid

lucid.co

Lucidはチームが未来を可視化し構築するためのコラボレーションツールで、ホワイトボード、図表作成、クラウド可視化を提供します。

ADP Workforce Now

ADP Workforce Now

adp.com

ADP Workforce Nowは、給与、福利厚生、人材管理などのHR機能を統合し、効率的な業務運営をサポートするクラウドベースのプラットフォームです。

Rippling

Rippling

rippling.com

Ripplingは、HR、IT、財務を効率的に管理できるプラットフォームで、従業員のライフサイクルを一元化します。

Deel

Deel

deel.com

Deelは、企業が国際的な従業員を雇用、管理、支払うためのHRプラットフォームです。コンプライアンスを確保し、便利な支払い方法を提供します。

SmartDraw

SmartDraw

smartdraw.com

SmartDrawは、図表作成、ホワイトボード、データ可視化を統合したアプリで、リアルタイムでのチームコラボレーションが可能です。

Creately

Creately

creately.com

Createlyは、視覚的なコラボレーションプラットフォームで、アイデア出しから計画、実行までを一つの空間で行えます。多様なテンプレートを提供します。

Personio

Personio

personio.de

Personioは、従業員のライフサイクル全体を管理するための包括的なHRソフトウェアです。採用、オンボーディング、パフォーマンス管理を効率化します。

Darwinbox

Darwinbox

darwinbox.com

Darwinboxは、雇用、パフォーマンス、給与管理などの人事業務を統合的に管理するクラウドベースのHRプラットフォームです。

Bob HR

Bob HR

hibob.com

Bobは、人事管理を簡素化し、従業員のパフォーマンス向上に役立つHCMプラットフォームです。オンボーディングやパフォーマンス管理などを効率化します。

Happeo

Happeo

happeo.com

Happeoは、組織内の知識管理や内部コミュニケーションを一つの場所で行うための次世代イントラネットです。

People.ai

People.ai

people.ai

People.aiは、営業チームがパイプラインと収益を生成するためのインテリジェンスプラットフォームで、高価値のリードを特定・管理します。

Chartloop

Chartloop

chartloop.com

Chartloopは、販売、採用、ビジネス戦略を支える組織情報を提供し、アカウントマッピングのための組織図を自動生成します。

Freshteam

Freshteam

freshworks.com

Freshteamは、中小企業向けのHR管理ソフトウェアで、採用、オンボーディング、従業員情報管理、休暇管理を行います。

GlassFrog

GlassFrog

glassfrog.com

GlassFrogは、組織の役割と責任を定義・管理し、コラボレーションを促進するHolacracy用のソフトウェアツールです。

ClearCompany

ClearCompany

clearcompany.com

ClearCompanyは、採用からパフォーマンス管理までを支援する人材管理プラットフォームで、組織の効率とエンゲージメントを向上させます。

Agentnoon

Agentnoon

agentnoon.com

Agentnoonは、組織設計と労働力計画を支援するプラットフォームで、データ分析を通じて意思決定をサポートします。

Worksy

Worksy

worksy.io

Worksyは、中規模から大規模企業向けの包括的なHRソフトウェアです。給与管理、出勤、休暇、採用などのツールを提供します。

PeopleForce

PeopleForce

peopleforce.io

PeopleForceは、従業員体験を管理し、人事プロセスを合理化するHRプラットフォームです。採用から評価までの機能を提供します。

Pingboard

Pingboard

pingboard.com

Pingboardは、リモートワーカーのための従業員管理プラットフォームで、組織チャートやディレクトリを通じてコミュニケーションを促進します。

Tasks in a Box

Tasks in a Box

tasksinabox.com

目標を共有する人々が協力し、柔軟にプロセスを管理するためのアプリです。組織の構造に縛られず、状況に応じて適応できます。

Hireology

Hireology

hireology.com

Hireologyは、採用プロセスを合理化し、自動化するためのプラットフォームで、候補者管理やバックグラウンドチェックをサポートします。

Names & Faces

Names & Faces

namesandfaces.com

Names & Facesは、従業員データを視覚的なディレクトリと組織図に変換し、メンバーの認識と役割理解を助けるアプリです。

ChartHop

ChartHop

charthop.com

ChartHopは、組織の人々のデータを接続・視覚化し、洞察と行動を通じて運営を支援するプラットフォームです。

The Org

The Org

theorg.com

「The Org」は、公開された組織図を通じて、同僚を称賛し、優れた人材を引き寄せることができるアプリです。

Worknice

Worknice

worknice.com

Workniceは、HRプロセスを効率化する人事管理プラットフォームです。オンボーディング、文書管理、従業員データの管理を支援します。

Omni HR

Omni HR

omnihr.co

Omni HRは、従業員管理を効率化する包括的なプラットフォームで、採用から給与計算までサポートします。

Natural HR

Natural HR

naturalhr.com

Natural HRは100人以上の従業員を持つ企業向けのクラウド型人事および給与管理ソリューションです。各種人事機能を包括的に提供します。

Sympa

Sympa

sympa.com

Sympaは、HRプロセスを合理化し、従業員の情報管理をサポートするカスタマイズ可能な人材管理ソフトウェアです。

Organimi

Organimi

organimi.com

Organimiは、組織図を作成・管理するクラウドベースのソフトウェアで、企業のデータ可視化を支援します。

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