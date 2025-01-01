代替案 - Knoetic

Microsoft Visio
microsoft.com
Microsoft Visioは、データに基づいたフローチャートや図を作成するツールで、テンプレートや形状のライブラリが豊富です。
Lucid
lucid.co
Lucidはチームが未来を可視化し構築するためのコラボレーションツールで、ホワイトボード、図表作成、クラウド可視化を提供します。
ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Nowは、給与、福利厚生、人材管理などのHR機能を統合し、効率的な業務運営をサポートするクラウドベースのプラットフォームです。
Rippling
rippling.com
Ripplingは、HR、IT、財務を効率的に管理できるプラットフォームで、従業員のライフサイクルを一元化します。
Deel
deel.com
Deelは、企業が国際的な従業員を雇用、管理、支払うためのHRプラットフォームです。コンプライアンスを確保し、便利な支払い方法を提供します。
SmartDraw
smartdraw.com
SmartDrawは、図表作成、ホワイトボード、データ可視化を統合したアプリで、リアルタイムでのチームコラボレーションが可能です。
Creately
creately.com
Createlyは、視覚的なコラボレーションプラットフォームで、アイデア出しから計画、実行までを一つの空間で行えます。多様なテンプレートを提供します。
Personio
personio.de
Personioは、従業員のライフサイクル全体を管理するための包括的なHRソフトウェアです。採用、オンボーディング、パフォーマンス管理を効率化します。
Darwinbox
darwinbox.com
Darwinboxは、雇用、パフォーマンス、給与管理などの人事業務を統合的に管理するクラウドベースのHRプラットフォームです。
Bob HR
hibob.com
Bobは、人事管理を簡素化し、従業員のパフォーマンス向上に役立つHCMプラットフォームです。オンボーディングやパフォーマンス管理などを効率化します。
Happeo
happeo.com
Happeoは、組織内の知識管理や内部コミュニケーションを一つの場所で行うための次世代イントラネットです。
People.ai
people.ai
People.aiは、営業チームがパイプラインと収益を生成するためのインテリジェンスプラットフォームで、高価値のリードを特定・管理します。
Chartloop
chartloop.com
Chartloopは、販売、採用、ビジネス戦略を支える組織情報を提供し、アカウントマッピングのための組織図を自動生成します。
Freshteam
freshworks.com
Freshteamは、中小企業向けのHR管理ソフトウェアで、採用、オンボーディング、従業員情報管理、休暇管理を行います。
GlassFrog
glassfrog.com
GlassFrogは、組織の役割と責任を定義・管理し、コラボレーションを促進するHolacracy用のソフトウェアツールです。
ClearCompany
clearcompany.com
ClearCompanyは、採用からパフォーマンス管理までを支援する人材管理プラットフォームで、組織の効率とエンゲージメントを向上させます。
Agentnoon
agentnoon.com
Agentnoonは、組織設計と労働力計画を支援するプラットフォームで、データ分析を通じて意思決定をサポートします。
Worksy
worksy.io
Worksyは、中規模から大規模企業向けの包括的なHRソフトウェアです。給与管理、出勤、休暇、採用などのツールを提供します。
PeopleForce
peopleforce.io
PeopleForceは、従業員体験を管理し、人事プロセスを合理化するHRプラットフォームです。採用から評価までの機能を提供します。
Pingboard
pingboard.com
Pingboardは、リモートワーカーのための従業員管理プラットフォームで、組織チャートやディレクトリを通じてコミュニケーションを促進します。
Tasks in a Box
tasksinabox.com
目標を共有する人々が協力し、柔軟にプロセスを管理するためのアプリです。組織の構造に縛られず、状況に応じて適応できます。
Hireology
hireology.com
Hireologyは、採用プロセスを合理化し、自動化するためのプラットフォームで、候補者管理やバックグラウンドチェックをサポートします。
Names & Faces
namesandfaces.com
Names & Facesは、従業員データを視覚的なディレクトリと組織図に変換し、メンバーの認識と役割理解を助けるアプリです。
ChartHop
charthop.com
ChartHopは、組織の人々のデータを接続・視覚化し、洞察と行動を通じて運営を支援するプラットフォームです。
The Org
theorg.com
「The Org」は、公開された組織図を通じて、同僚を称賛し、優れた人材を引き寄せることができるアプリです。
Worknice
worknice.com
Workniceは、HRプロセスを効率化する人事管理プラットフォームです。オンボーディング、文書管理、従業員データの管理を支援します。
Omni HR
omnihr.co
Omni HRは、従業員管理を効率化する包括的なプラットフォームで、採用から給与計算までサポートします。
Natural HR
naturalhr.com
Natural HRは100人以上の従業員を持つ企業向けのクラウド型人事および給与管理ソリューションです。各種人事機能を包括的に提供します。
Sympa
sympa.com
Sympaは、HRプロセスを合理化し、従業員の情報管理をサポートするカスタマイズ可能な人材管理ソフトウェアです。
Organimi
organimi.com
Organimiは、組織図を作成・管理するクラウドベースのソフトウェアで、企業のデータ可視化を支援します。
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