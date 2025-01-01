代替案 - Happy Visitor

Verkada
verkada.com
Verkadaアプリは、ビデオ監視、アクセス制御、アラーム、環境センサーを統合したクラウドベースのセキュリティ管理プラットフォームです。
Autonix
autonix.io
Autonixは、トラッキング可能なQRコード生成と来訪者管理ソリューションを提供するアプリです。様々な来訪者チェックイン方法を用意しています。
Skedda
skedda.com
Skeddaは、デスクや会議室の予約・管理を効率化するワークスペース管理プラットフォームです。ユーザーフレンドリーなインターフェイスを提供します。
Securly
securly.com
Securlyは、学生のオンライン活動を監視し、不適切なコンテンツをブロックするWebフィルタリングツールです。安全な学習環境を提供します。
Robin
robinpowered.com
Robinはオフィススペースを効率的に管理するプラットフォームです。デスクや会議室の予約ソフトを通じて生産性を向上させます。
Envoy
envoy.com
Envoy Workplaceは、デスク・会議室の予約、配達管理、占有分析を統合的に行うアプリです。
Kisi
getkisi.com
Kisiは、クラウドベースのアクセス制御システムで、ユーザーがリモートでアクセス権を管理できるアプリです。多様なアクセス方法をサポートします。
OptiSigns
optisigns.com
OptiSignsは、デジタルサイネージをリモート管理できるソフトウェアで、画像や動画を表示し、スケジュールやアプリと統合します。
WaitWell
waitwell.ca
WaitWellは、訪問者管理や予約スケジューリングのためのプラットフォームで、効率的な待機管理を提供します。
Swiftlane
swiftlane.com
Swiftlaneは、多世帯住宅、オフィス、商業ビル向けのクラウドベースのアクセス制御とビデオインターコムを提供します。
Qminder
qminder.com
Qminderは、待機時間を管理し顧客体験を向上させるキュー管理システムです。セルフチェックインやテキスト通知機能があります。
Dibsido
dibsido.com
Dibsidoは、共有デスクや会議室の予約を管理し、オフィスの利用状況をリアルタイムで追跡できるアプリです。
The Receptionist
thereceptionist.com
iPad用のThe Receptionistアプリは、訪問者のチェックインや情報管理、バッジ印刷を効率的に行う訪問者管理システムです。
OfficeRnD
officernd.com
OfficeRnDは、コワーキングスペースの管理とメンバーエクスペリエンスの向上を支援するプラットフォームです。
Proxyclick
proxyclick.com
プロキシクリックは、訪問者、従業員、請負業者の管理を行うクラウドベースの訪問者管理システムです。柔軟なチェックインとセキュリティ機能を提供します。
Nibol
nibol.com
Nibolは、オフィス管理と予約可能なワークスペースを統合したアプリで、ユーザーが柔軟に作業環境を選べるようにします。
Zynq
zynq.io
Zynqはオフィススペースの管理を支援するアプリで、デスク予約、訪問者管理、分析ツールを提供し、効率的な職場環境を実現します。
Matrix Booking
matrixbooking.com
Matrix Bookingは、オフィスのデスクや会議室などの予約を効率的に管理するためのツールです。
HqO
hqo.com
HqOアプリは、職場での各種サービスやアメニティへのアクセスを容易にし、従業員の満足度と生産性を高めるためのプラットフォームです。
UrSpayce
urspayce.com
UrSpayceはクラウドベースの統合職場管理ソフトウェアで、職場とハイブリッドワークフォースの管理を支援します。
Tactic
gettactic.com
Tacticは、Microsoftや国連などが利用するハイブリッド職場管理プラットフォームで、GoogleやSlackとの統合があります。
AskCody
askcody.com
AskCodyは、会議の管理とリソースのスケジューリングを効率化するプラットフォームで、会議室の予約や訪問者管理を支援します。
Kastle Systems
kastle.com
Kastle Systemsは、アクセス制御、セキュリティ、プライバシーを管理するための統合アプリで、ユーザーのデバイスを用いて安全にエリアにアクセスします。
deskbird
deskbird.com
Deskbirdは、オフィスのデスクや会議室を簡単に予約できるアプリで、従業員が働く環境を効率的に管理します。
Joan
getjoan.com
Joanは、オフィスの管理を最適化し、スペースの利用状況を分析するための包括的な業務管理システムです。
Eden Workplace
eden.io
Eden Workplaceは、デスク予約、訪問者管理、内部チケット、会議室スケジュールを提供し、オフィスの効率を向上させるSaaSプラットフォームです。
Teamgo
teamgo.co
Teamgoは訪問者管理を効率化するソフトウェアで、チェックイン、バッジ印刷、データ管理機能を提供します。組織のセキュリティとコンプライアンスを向上させることを目的としています。
Appspace
appspace.com
Appspaceは、デジタルサイネージやスペース予約などの機能を提供し、ハイブリッド職場でのコミュニケーションと管理をサポートするプラットフォームです。
Visitly
visitly.io
Visitlyは、クラウドベースの訪問者管理システムで、訪問者のサインインと追跡、通知、データ管理を簡素化します。
Archie
archieapp.co
Archieは、会議室やデスクの予約、訪問者管理、ワークスペース分析を提供するワークスペース管理プラットフォームです。
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