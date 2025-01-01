代替案 - Acadle

Moodle
moodle.org
Moodleは、オンライン教育用のオープンソースの学習管理システムで、カスタマイズ可能で多言語に対応しています。
D2L Brightspace
d2l.com
D2L Brightspaceは、K-12から高等教育まで幅広い学習環境をサポートする学習管理プラットフォームです。パーソナライズされた学習体験を提供します。
Rippling
rippling.com
Ripplingは、HR、IT、財務を効率的に管理できるプラットフォームで、従業員のライフサイクルを一元化します。
Open LMS
openlms.net
Open LMSは、教育コンテンツの作成・管理・配信ができるカスタマイズ可能な学習管理システムです。
Paycom
paycom.com
Paycomは、給与、人事管理、福利厚生などを一つのアプリで管理できる、ユーザーフレンドリーなHRプラットフォームです。
Paylocity
paylocity.com
Paylocityは、給与計算、福利厚生、タレント管理を効率化するHRソフトウェアです。従業員が自己管理できるポータルも提供します。
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNowは、業務プロセスをデジタル化し、効率的に管理するためのクラウドベースのサービス管理プラットフォームです。
Thinkific
thinkific.com
Thinkificは、オンラインコースやコミュニティを作成・管理できるプラットフォームです。多様なコンテンツ形式をサポートし、分析ツールも提供しています。
Skillsoft
skillsoft.com
Skillsoftは、企業向けにパーソナライズされた学習体験を提供し、スキルギャップを解消するためのプラットフォームです。
Sana AI
sana.ai
SanaはAIを活用した学習プラットフォームで、企業が知識を共有し、業務を自動化し、学習体験を提供します。
TalentLMS
talentlms.com
TalentLMSは、オンラインでの学習プログラムを効率的に作成・管理できるクラウドベースの学習管理システムです。
KodeKloud
kodekloud.com
KodeKloudは、実践的なラボとコースを通じて、ITおよびDevOpsスキルを学ぶオンラインプラットフォームです。
LearnDash
learndash.com
LearnDashは、WordPress用の学習管理システムです。オンラインコースを簡単に作成、管理、販売できます。
Zoho Learn
zoho.com
Zoho Learnは、企業向けのクラウドベースの学習管理プラットフォームで、情報の集中管理やインタラクティブなコース作成ができます。
iSpring Learn
ispringsolutions.com
iSpring Learnは、オンライン研修やトレーニングを効率よく管理・提供するための学習管理システムです。カスタマイズも可能です。
Schoox
schoox.com
Schooxは、さまざまな学習形式を提供する企業向けの学習管理システムで、従業員のスキル向上とトレーニングの効果を測定します。
Paycor
paycor.com
Paycorは人材管理を効率化するプラットフォームで、従業員データの一元管理や給与プロセスの自動化などを提供します。
LearnWorlds
learnworlds.com
LearnWorldsは、企業がオンラインコースを作成・管理・販売するための学習管理システムです。多様なコンテンツ形式に対応しています。
Showpad
showpad.com
Showpadは、販売とマーケティングチーム向けのコンテンツ管理プラットフォームで、より効果的な顧客とのやり取りを促進します。
Trainual
trainual.com
Trainualは、企業のトレーニングと知識移転を支援するプラットフォームで、プロセスや手順を簡単に文書化、整理、共有できます。
Coassemble
coassemble.com
Coassembleは、魅力的なオンライン研修の作成と配信を支援するプラットフォームです。ユーザーフレンドリーなインターフェースを提供します。
Degreed
degreed.com
Degreedは、学習とスキル開発を統合するプラットフォームで、ユーザーがスキルを向上させ、キャリアを成長させるための支援を提供します。
ProProfs
proprofs.com
ProProfsは、従業員教育や顧客サポートを強化するためのツールを提供するSaaSアプリです。教育機関や企業向けの多機能プラットフォームです。
Docebo
docebo.com
Doceboは、企業向けのクラウドベースの学習管理システムで、多様な学習環境を支援し、トレーニングプログラムの開発・配信・追跡が可能です。
Litmos
litmos.com
Litmosは、企業向けのeラーニング管理システムで、学習コンテンツの作成、管理、展開をサポートします。
Disco
disco.co
Discoは、学習コミュニティを構築・拡大するためのプラットフォームで、メンバーのオンボーディングや進捗の管理を支援します。
SkillsBoard
skillsboarding.com
スキルボードは、ユーザーがスキルを管理・開発できるプラットフォームで、進捗追跡や目標設定をサポートします。
LearnUpon
learnupon.com
LearnUponは、企業向けの学習管理システムで、カスタマイズ可能なトレーニングエクスペリエンスを提供し、進捗を追跡する機能があります。
MangoApps
mangoapps.com
MangoAppsは、情報管理、チームコラボレーション、トレーニングを統合したデジタルワークプレイスプラットフォームです。
Cloud Assess
cloudassess.com
Cloud Assessは、技術的およびソフトスキルのトレーニングと評価を提供する学習管理システムです。リアルタイムの教育体験を実現します。
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