代替案 - Acadle

Moodle

Moodle

moodle.org

Moodleは、オンライン教育用のオープンソースの学習管理システムで、カスタマイズ可能で多言語に対応しています。

D2L Brightspace

D2L Brightspace

d2l.com

D2L Brightspaceは、K-12から高等教育まで幅広い学習環境をサポートする学習管理プラットフォームです。パーソナライズされた学習体験を提供します。

Rippling

Rippling

rippling.com

Ripplingは、HR、IT、財務を効率的に管理できるプラットフォームで、従業員のライフサイクルを一元化します。

Open LMS

Open LMS

openlms.net

Open LMSは、教育コンテンツの作成・管理・配信ができるカスタマイズ可能な学習管理システムです。

Paycom

Paycom

paycom.com

Paycomは、給与、人事管理、福利厚生などを一つのアプリで管理できる、ユーザーフレンドリーなHRプラットフォームです。

Paylocity

Paylocity

paylocity.com

Paylocityは、給与計算、福利厚生、タレント管理を効率化するHRソフトウェアです。従業員が自己管理できるポータルも提供します。

ServiceNow

ServiceNow

servicenow.com

ServiceNowは、業務プロセスをデジタル化し、効率的に管理するためのクラウドベースのサービス管理プラットフォームです。

Thinkific

Thinkific

thinkific.com

Thinkificは、オンラインコースやコミュニティを作成・管理できるプラットフォームです。多様なコンテンツ形式をサポートし、分析ツールも提供しています。

Skillsoft

Skillsoft

skillsoft.com

Skillsoftは、企業向けにパーソナライズされた学習体験を提供し、スキルギャップを解消するためのプラットフォームです。

Sana AI

Sana AI

sana.ai

SanaはAIを活用した学習プラットフォームで、企業が知識を共有し、業務を自動化し、学習体験を提供します。

TalentLMS

TalentLMS

talentlms.com

TalentLMSは、オンラインでの学習プログラムを効率的に作成・管理できるクラウドベースの学習管理システムです。

KodeKloud

KodeKloud

kodekloud.com

KodeKloudは、実践的なラボとコースを通じて、ITおよびDevOpsスキルを学ぶオンラインプラットフォームです。

LearnDash

LearnDash

learndash.com

LearnDashは、WordPress用の学習管理システムです。オンラインコースを簡単に作成、管理、販売できます。

Zoho Learn

Zoho Learn

zoho.com

Zoho Learnは、企業向けのクラウドベースの学習管理プラットフォームで、情報の集中管理やインタラクティブなコース作成ができます。

iSpring Learn

iSpring Learn

ispringsolutions.com

iSpring Learnは、オンライン研修やトレーニングを効率よく管理・提供するための学習管理システムです。カスタマイズも可能です。

Schoox

Schoox

schoox.com

Schooxは、さまざまな学習形式を提供する企業向けの学習管理システムで、従業員のスキル向上とトレーニングの効果を測定します。

Paycor

Paycor

paycor.com

Paycorは人材管理を効率化するプラットフォームで、従業員データの一元管理や給与プロセスの自動化などを提供します。

LearnWorlds

LearnWorlds

learnworlds.com

LearnWorldsは、企業がオンラインコースを作成・管理・販売するための学習管理システムです。多様なコンテンツ形式に対応しています。

Showpad

Showpad

showpad.com

Showpadは、販売とマーケティングチーム向けのコンテンツ管理プラットフォームで、より効果的な顧客とのやり取りを促進します。

Trainual

Trainual

trainual.com

Trainualは、企業のトレーニングと知識移転を支援するプラットフォームで、プロセスや手順を簡単に文書化、整理、共有できます。

Coassemble

Coassemble

coassemble.com

Coassembleは、魅力的なオンライン研修の作成と配信を支援するプラットフォームです。ユーザーフレンドリーなインターフェースを提供します。

Degreed

Degreed

degreed.com

Degreedは、学習とスキル開発を統合するプラットフォームで、ユーザーがスキルを向上させ、キャリアを成長させるための支援を提供します。

ProProfs

ProProfs

proprofs.com

ProProfsは、従業員教育や顧客サポートを強化するためのツールを提供するSaaSアプリです。教育機関や企業向けの多機能プラットフォームです。

Docebo

Docebo

docebo.com

Doceboは、企業向けのクラウドベースの学習管理システムで、多様な学習環境を支援し、トレーニングプログラムの開発・配信・追跡が可能です。

Litmos

Litmos

litmos.com

Litmosは、企業向けのeラーニング管理システムで、学習コンテンツの作成、管理、展開をサポートします。

Disco

Disco

disco.co

Discoは、学習コミュニティを構築・拡大するためのプラットフォームで、メンバーのオンボーディングや進捗の管理を支援します。

SkillsBoard

SkillsBoard

skillsboarding.com

スキルボードは、ユーザーがスキルを管理・開発できるプラットフォームで、進捗追跡や目標設定をサポートします。

LearnUpon

LearnUpon

learnupon.com

LearnUponは、企業向けの学習管理システムで、カスタマイズ可能なトレーニングエクスペリエンスを提供し、進捗を追跡する機能があります。

MangoApps

MangoApps

mangoapps.com

MangoAppsは、情報管理、チームコラボレーション、トレーニングを統合したデジタルワークプレイスプラットフォームです。

Cloud Assess

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cloudassess.com

Cloud Assessは、技術的およびソフトスキルのトレーニングと評価を提供する学習管理システムです。リアルタイムの教育体験を実現します。

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