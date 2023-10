Più di 400 giochi di quiz sulle mappe gratuiti in più di 40 lingue Impara la geografia in modo semplice! Imparare la geografia non deve essere noioso. Fallo nel modo più semplice con Seterra! In pochissimo tempo potresti imparare a localizzare ogni singolo paese del mondo su una mappa. Seterra include quiz divertenti che ti aiutano a familiarizzare con paesi, capitali, bandiere, fiumi, laghi e caratteristiche geologiche importanti.

Sito web:seterra.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Seterra. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.