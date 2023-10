Sharkosaurus Rampage è un gioco platform d'azione in cui sei un potente esperimento di laboratorio in fuga. Alcuni pazzi stanno clonando mostri assassini nel loro laboratorio sotterraneo segreto. Il loro ultimo esperimento è uno strano mostro creato mescolando il DNA di uno squalo e di un dinosauro. E tu sei quel mostro! Quindi usa le tue forti mascelle per rompere la gabbia e scatenarti! Attacca le guardie di sicurezza e il personale di laboratorio che lavora per la malvagia società e distruggi tutto il loro equipaggiamento come veicoli blindati, auto militari, jet-pack, carri armati, elicotteri, quad, monster truck, aerei a reazione e persino un enorme mostro drago. Puoi anche mangiare scatole di munizioni per essere equipaggiato con una super pistola laser. Hai il coraggio, gli artigli e le mascelle per fuggire dalla struttura? Muovi - WASD o tasti freccia Mordi / spara - Pulsante sinistro del mouse Pausa - ESC Sharkosaurus Rampage è stato creato da Damp Gnat Games. Questo è il loro primo gioco su Poki! Puoi giocare a Sharkosaurus Rampage gratuitamente su Poki. Sharkosaurus Rampage può essere giocato sul tuo computer.

