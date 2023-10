Coil è un puzzle game creato da Nitrome. Il tuo obiettivo è guidare un serpente elettrico verso l'uscita del livello. Il serpente inizia piccolo e diventa più grande ogni volta che gli dai da mangiare i blocchi di energia sparsi per tutto il livello. Ci sono molti ostacoli in questo gioco e anche la gravità è uno di questi. Ecco perché devi calcolare attentamente i movimenti del serpente per non cadere. Presta attenzione al fatto che l'elettricità del serpente attiva determinati trigger sulla mappa quando li tocca. Riuscirai a completare tutti i livelli e a diventare abbastanza grande da alimentare l'intero pianeta? Usa i tasti WASD o le frecce per scivolare qua e là. Mangia i blocchi di energia per crescere e tocca i blocchi del puzzle per alimentarli. Coil è stato creato da Nitrome come gioco flash e successivamente emulato in HTML5 da AwayFL. Gioca agli altri giochi flash di Nitrome su Poki: Swindler 2, Avalanche, Final Ninja, Final Ninja Zero, Silly Sausage, Swindler, Cave Chaos, Cold Storage, Twin Shot 2, Bad Ice-Cream, Bad Ice-Cream 2, Bad Ice-Cream 3, Cave Chaos 2, Ammutinamento, Skywire, Twin Shot, Soggetto test verde e Soggetto test blu

Sito web:poki.com

