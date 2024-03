Hacker Rangers è la prima piattaforma al mondo completamente gamificata per la formazione sulla sensibilizzazione alla sicurezza. La gamification trasforma il processo di apprendimento dei tuoi dipendenti in un'esperienza piacevole. Classifiche, badge e gradi sono solo alcune delle funzionalità che Hacker Rangers offre alla tua organizzazione per trasformare il processo di adozione di abitudini sicure in un gioco di vita reale. Tutti i contenuti formativi di Hacker Rangers sono creati sulla base della metodologia del nanolearning: lezioni brevi, mirate e brevi per consentire ai tuoi dipendenti di comprendere facilmente come riconoscere messaggi di phishing, trucchi di ingegneria sociale e altre minacce informatiche. Sono disponibili video animati e sottotitolati, dispense, quiz e molto altro! Non appena ti unirai al nostro team Rangers, il nostro intero team di specialisti della consapevolezza della sicurezza informatica sarà pronto a guidare il responsabile della consapevolezza della sicurezza della tua organizzazione attraverso l'intero viaggio e offrire approfondimenti su tutti gli aspetti del tuo programma di formazione. Scatena il potenziale illimitato della ludicizzazione per potenziare i tuoi dipendenti e rafforzare la sicurezza della tua organizzazione!

Sito web:hackerrangers.com

