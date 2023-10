Progetta abiti accattivanti per bellissime modelle! In Stella's Dress-Up: Fashion Shoot, sei lo stilista di un intero team di modelle. Per prima cosa, seleziona un'acconciatura riccia, dritta o ondulata. Quindi, scegli una camicetta e una gonna dal guardaroba sfrenato. Scegli orecchini e un accessorio per capelli prima di scattare una foto!

Sito web:poki.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Stella's Dress-Up: Fashion Shoot. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.