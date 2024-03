Il 67% delle persone che iniziano a compilare un modulo online non lo completano. Zuko è uno strumento di analisi e ottimizzazione di moduli online e checkout che ti aiuta a ridurre l'abbandono e ad aumentare le conversioni rendendo il tuo modulo il migliore possibile. * Comprendi quando, dove e perché i visitatori abbandonano i tuoi moduli. * Ottieni dati su ciascun campo del modulo per identificare dove si trovano i tuoi problemi UX. * Inizia a monitorare in pochi minuti: non è necessario alcuno sviluppatore. * Monitoraggio dei moduli più semplice e veloce rispetto a Google Analytics Ottieni le risposte a queste domande e altro ancora: * Quali campi causano l'abbandono dei miei visitatori? * Come fluiscono i visitatori attraverso il modulo? * Quali messaggi di errore vengono visualizzati e con quale frequenza? * Come varia il comportamento dei visitatori in base al dispositivo? * Il mio modulo è rotto? Quando è successo?

