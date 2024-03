Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per zkipster su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

zkipster è la piattaforma di gestione degli eventi per i migliori eventi del mondo. Forniamo potenti strumenti per eventi e approfondimenti unici per costruire, coltivare e padroneggiare le relazioni con gli ospiti. Abbiamo la fiducia di marchi globali e organizzazioni di fama mondiale per comunicazioni personalizzate tramite e-mail, SMS e WhatsApp, gestione degli ospiti, check-in di eventi online e offline, gestione di sessioni e capacità in tempo reale, tabelle dinamiche dei posti a sedere, codici QR e altro ancora.

Categorie :

Sito web: zkipster.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a zkipster. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.