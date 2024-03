Zeta Global

La Zeta Marketing Platform (ZMP) offre ciò che conta di più per la tua organizzazione: la crescita reale. Basato su una combinazione leader di settore di dati proprietari e intelligenza artificiale, ZMP consente agli esperti di marketing di creare esperienze omnicanale personalizzate che guidano l'acquisizione, la crescita dei ricavi e la fidelizzazione insieme a una maggiore efficienza del marketing. Riconosci i tuoi migliori clienti e potenziali clienti su tutti i canali e dispositivi e offri l'offerta e i contenuti giusti al momento giusto e sul canale preferito in base ad attributi unici e informazioni predittive senza eguali. CDP nativo e risoluzione dell'identità La Zeta Marketing Platform include una soluzione CDP nativa che utilizza l'ampio grafico dell'identità di Zeta per identificare utenti anonimi e coinvolgerli attraverso i canali con esperienze significative e personalizzate. Puoi configurare la risoluzione dell'identità, l'unificazione e i requisiti di igiene del tuo marchio con un'interfaccia visiva intuitiva e low-code. La soluzione di Zeta affonda le sue radici nella forza e nella portata del nostro set di dati deterministici (oltre 750 milioni di identità a livello globale), fornendo una profondità unica di conoscenza del cliente. · Ottieni un'unica visione persistente dei tuoi clienti e potenziali clienti · Mantieni l'identità con una rigorosa risoluzione degli ID e un'igiene dei dati integrata · Integra qualsiasi fonte di dati con accesso istantaneo e aggiornamenti in tempo reale Acquisizione di potenziali clienti su larga scala Sfrutta i segnali demografici, comportamentali e di intenti continuamente aggiornati di Zeta per scoprire i consumatori nel mercato per i tuoi prodotti. Solo la piattaforma di marketing Zeta combina un set di dati deterministici proprietario, identificatori di livello industriale e una soluzione completa per l'orchestrazione e l'attivazione omnicanale. Zeta fornisce le informazioni necessarie per garantire che la tua strategia sia orientata ai risultati con prestazioni misurabili. · Scopri i consumatori sul mercato con dati deterministici e segnali di intenti · Esegui e coordina le tue strategie di acquisizione omnicanale su larga scala · Trova e coinvolgi nuovi clienti che assomigliano ai tuoi migliori clienti Coinvolgimento omnicanale Zeta fornisce un'unica piattaforma per orchestrare ogni esperienza del cliente, attraverso i canali e durante tutto il ciclo di vita di un individuo. Puoi attivare clienti e potenziali clienti attraverso migliaia di canali a pagamento e di proprietà, ottimizzando ogni interazione con approfondimenti aggiornatissimi che portano al miglior risultato possibile. Lascia che la nostra potente intelligenza artificiale sia la tua guida verso le migliori decisioni. Con la piattaforma di marketing Zeta puoi evolvere da una strategia individuale per ogni canale a una strategia olistica di esperienza del cliente che tiene conto del modo in cui le persone coinvolgono il tuo marchio nei canali che preferiscono. · Riconoscere ogni individuo su tutti i canali e dispositivi · Rivolgersi ai singoli individui con dati arricchiti sui clienti e informazioni fruibili · Orchestrare messaggi omnicanale con offerte 1:1 e contenuti personalizzati

