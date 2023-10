Innanzitutto, Xumo Play è gratuito e legale al 100% con la metà delle pubblicità via cavo. Ricordi il processo Johnny Depp contro Amber Heard? Sì, ne abbiamo avuto una copertura in diretta. Fatti di cronaca mondiale? Controllo. Prima uscita in streaming per film selezionati? Controllo. Western con un lato di Barney and Friends? La nostra missione è fornire qualcosa che tutti possano guardare, gratuitamente.

Sito web: play.xumo.com

