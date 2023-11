SLING è un servizio di streaming con il meglio della TV in diretta, sia gratuita che a pagamento, trasmessa in streaming su qualsiasi dispositivo. E con oltre 200 canali, SLING ha qualcosa per tutti. È la TV in diretta che ami alla metà del costo della TV via cavo. Inoltre, guarda oltre 85.000 film e programmi on demand.

Sito web: sling.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Sling TV. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.