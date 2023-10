Goditi oltre 60 canali TV in diretta su quattro diverse piattaforme con NAYA TV. Naya TV è un servizio di streaming on-demand che consente una facile navigazione dei canali TV in diretta su qualsiasi connessione Internet (Wi-Fi e 3G/4G). Goditi tutti gli ultimi drammi, talk show, canali di notizie, spettacoli per bambini, sport, canali di film e molto altro! Ora puoi guardare le ultime novità in fatto di intrattenimento ovunque, in qualsiasi momento e contemporaneamente.

Sito web: nayatv.nayatel.com

