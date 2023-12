Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per World Economic Forum su WebCatalog per Mac, Windows, Linux.

Il World Economic Forum è un’organizzazione internazionale indipendente impegnata a migliorare lo stato del mondo coinvolgendo leader aziendali, politici, accademici e altri leader della società per definire le agende globali, regionali e industriali. Costituito come fondazione senza fini di lucro nel 1971 e con sede a Ginevra, in Svizzera, il Forum non è legato ad alcun interesse politico, partigiano o nazionale.

Sito web: weforum.org

