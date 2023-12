Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Krishna.com su WebCatalog per Mac, Windows, Linux.

Krishna.com è un sito web tutto su Krishna, offerto da BBT Online Ministry Inc, un'organizzazione senza scopo di lucro con lo scopo di condividere gli insegnamenti di Lord Krishna su Internet e di provvedere ai diversi bisogni e interessi di studenti, insegnanti , studiosi, ricercatori spirituali, comunità indù, devoti e chiunque altro sia interessato alla vita spirituale pratica. Le informazioni presentate su Krishna.com si basano su testi sacri tra cui la Bhagavad-gita, lo Srimad-Bhagavatam, la Chaitanya Charitamrita e le relative scritture Vaishnava, tradotti dal sanscrito e dal bengalese con elaborati commenti del nostro maestro spirituale Sua Divina Grazia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, il Fondatore-Acharya della Società Internazionale per la Coscienza di Krishna. Facilitiamo anche la distribuzione su Internet della letteratura spirituale pubblicata dal Bhaktivedanta Book Trust (BBT). I nostri principi e precetti spirituali sono quelli della Società Internazionale per la Coscienza di Krishna, riassunti in sette scopi.

Sito web: krishna.com

