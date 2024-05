Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Veritas su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

Veritas Technologies è leader nella gestione dei dati multi-cloud. Oltre 80.000 clienti, incluso l'87% delle aziende Fortune Global 500, si affidano a noi per garantire la protezione, la recuperabilità e la conformità dei propri dati. Veritas ha una reputazione di affidabilità su larga scala, che garantisce la resilienza di cui i suoi clienti hanno bisogno contro le interruzioni minacciate dagli attacchi informatici, come il ransomware. Nessun altro fornitore è in grado di eguagliare la capacità di esecuzione di Veritas, con il supporto di oltre 800 origini dati, oltre 100 sistemi operativi e oltre 1.400 destinazioni di storage attraverso un unico approccio unificato. Basata sulla nostra tecnologia Cloud Scale, Veritas sta portando avanti oggi la sua strategia per la gestione autonoma dei dati che riduce i costi operativi offrendo allo stesso tempo maggiore valore.

Sito web: veritas.com

