Arcserve fornisce soluzioni eccezionali per proteggere le inestimabili risorse digitali delle organizzazioni che necessitano di protezione completa e su vasta scala per dati e ransomware. Fondata nel 1983, Arcserve è il fornitore più esperto al mondo di soluzioni di continuità aziendale che salvaguardano le infrastrutture IT multigenerazionali con applicazioni e sistemi in qualsiasi luogo, on-premise e nel cloud. Organizzazioni in oltre 150 paesi in tutto il mondo si affidano alle tecnologie e alle competenze altamente efficienti e integrate di Arcserve per eliminare il rischio di perdita di dati e tempi di inattività prolungati, riducendo al contempo i costi e la complessità del backup e del ripristino dei dati fino al 50%. Arcserve ha sede a Minneapolis, Minnesota, con sedi in tutto il mondo.

Sito web: arcserve.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Arcserve. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.