IO River semplifica la transizione alle piattaforme multi-CDN, consentendo ai clienti di operare in modo efficiente e raggiungere prestazioni, affidabilità e costi ottimali. lo chiamiamo "Virtual Edge", un livello indipendente dal fornitore sopra più piattaforme CDN con zero spese generali sul traffico. IO River introduce "Virtual Edge": un livello unificato di sicurezza, controllo del traffico e servizi di elaborazione serverless in aggiunta alle piattaforme edge esistenti per migliorare l'affidabilità, le prestazioni e i costi dei servizi online.

Sito web: ioriver.io

