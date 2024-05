Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per TrustMate su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

TrustMate.io ti aiuta a raccogliere recensioni dei clienti piene di parole chiave per migliorare i risultati del tuo motore di ricerca, attirare potenziali clienti e costruire un'immagine online solida come una roccia. Le recensioni dei clienti sono una risorsa indispensabile per la tua attività e raccoglierle è diventato molto più semplice. Automatizza le tue richieste di revisione e ottieni recensioni bellissime e di alta qualità con la possibilità di aggiungere foto quando utilizzi l'innovativo sistema di suggerimenti di TrustMate.io. I suggerimenti di frasi casuali dal tuo dizionario personalizzabile consentono ai tuoi clienti di scrivere ottime recensioni, più velocemente. TrustMate.io è attualmente disponibile in inglese e in altre diciannove lingue. Con più lingue in arrivo, raggiungerai il pubblico globale che meriti!

