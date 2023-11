Tribalist è l'app numero 1 per scoprire, creare e acquistare elenchi di ciò che ami. Aiutiamo te, culturalmente curioso, a trovare le cose migliori da fare ogni giorno curando elenchi utilizzabili di marchi mediatici che conosci, celebrità che ammiri e amici trendsetter di cui ti fidi. È anche facile creare e condividere i tuoi elenchi dei tuoi libri, film, programmi TV, luoghi di viaggio, ristoranti preferiti e altro ancora da condividere con il mondo! Tribalist è la tua casa per elenchi stimolanti che ci collegano e ci aiutano a ottenere il massimo dalla vita. Pensiamo che ognuno abbia il potenziale per essere influente e per aiutare altre persone a scoprire nuove cose da fare. Non c'è niente di più emozionante che trasformare qualcuno in una gemma nascosta che hai scoperto. Ora chiunque può pubblicare rapidamente e facilmente un elenco di alta qualità, condivisibile e acquistabile in meno di un minuto, gratuitamente!

Sito web: tribalist.io

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Tribalist. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.