Condividere. Scoprire. Sii tu. Flip è un'app di discussione video, gratuita di Microsoft, in cui le menti curiose si collegano in piccoli gruppi sicuri per condividere video, creare community e imparare insieme.

Sito web: flip.com

