Tresta è un sistema telefonico virtuale e un'app mobile che trasforma qualsiasi smartphone nel tuo telefono aziendale, così puoi gestire le tue comunicazioni aziendali da qualsiasi dispositivo. Con chiamate illimitate, SMS e potenti funzionalità di gestione delle chiamate, Tresta aiuta la tua azienda a comunicare in modo più intelligente ed efficiente, consentendoti di servire meglio i tuoi clienti ovunque e in qualsiasi momento. Che tu abbia bisogno di un numero di telefono aziendale o di un sistema telefonico aziendale completo, Tresta rende più semplice e conveniente che mai la creazione di un ufficio mobile perfettamente funzionante. A soli $ 15 per utente al mese, Tresta offre tutte le funzionalità di cui hai bisogno per aiutare la tua azienda ad apparire al meglio. E non ci sono contratti, tariffe per funzionalità premium, tariffe al minuto o costi nascosti. Inizia oggi e prova Tresta gratuitamente per 30 giorni.

Sito web: tresta.com

