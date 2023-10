La missione di Trek Medics è fornire a ogni comunità in tutto il mondo l'accesso alla tecnologia salvavita. Trek Medics International sviluppa tecnologie mobili innovative per garantire che le comunità possano inviare il soccorritore giusto nel posto giusto al momento giusto. Lo facciamo principalmente tramite Beacon, una soluzione di invio affidabile ed economica per le organizzazioni di risposta.

Sito web: trekmedics.org

