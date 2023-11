Micro Focus è uno dei maggiori fornitori di software aziendale al mondo e fornisce tecnologia mission-critical a oltre 40.000 clienti in tutto il mondo. Con un ampio portafoglio sostenuto da un vasto inventario di analisi avanzate, l'azienda aiuta i clienti a gestire e trasformare la propria attività. Ciò consente loro di adattarsi alle condizioni di mercato in evoluzione e di competere efficacemente nell’economia digitale a lungo termine. Micro Focus lo fa fornendo soluzioni che colmano il divario tra le tecnologie esistenti ed emergenti per proteggere gli investimenti IT. Questa è alta tecnologia, bassa drammaticità.

Sito web: microfocus.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Micro Focus. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.