Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per JazzCash su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

JazzCash è il principale fornitore di servizi finanziari digitali del Pakistan. Offriamo un ampio portafoglio di servizi bancari senza filiali per i clienti, tra cui viaggi, biglietteria, intrattenimento, trasferimento di denaro, pagamento di fatture, carte di debito, assicurazioni, risparmi e pagamenti per un'ampia varietà di servizi. JazzCash ha rappresentato un punto di svolta nel settore dei servizi finanziari mobili in Pakistan. Offrendo una gamma di servizi finanziari e un’ampia rete di agenti e banche partner, ha reso più semplice per milioni di individui precedentemente privi di servizi bancari o con accesso insufficiente ai servizi finanziari l’accesso ai servizi finanziari e la partecipazione all’economia formale.

Sito web: jazzcash.com.pk

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a JazzCash. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.