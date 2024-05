Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per izi.TRAVEL su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

izi.TRAVEL è la piattaforma aperta per lo Storytelling. Sviluppiamo l'infrastruttura fornendo alle istituzioni del patrimonio e ad altri fornitori di contenuti una tecnologia di audioguida mobile gratuita e aperta e rendendo l'esplorazione di musei e città più stimolante e arricchente per visitatori e viaggiatori. Noi di izi.TRAVEL crediamo nel potere dell'apprendimento. Creiamo tecnologia che costruisce nuovi percorsi verso la scoperta. Stiamo aiutando musei, istituzioni culturali e centri di archivio a colmare il divario tra i media tradizionali e le nuove piattaforme digitali in rapida evoluzione, con particolare attenzione alle audioguide che migliorano l’esperienza educativa per gli utenti. Utilizzando il nostro sistema gratuito di gestione delle storie basato sul web, puoi semplicemente registrare e caricare le tue storie audio, collegarle alle posizioni o ai siti di tua scelta e aggiungere tutte le foto, i video e i quiz che desideri. I visitatori possono godersi e condividere le tue audioguide tramite l'app gratuita izi.TRAVEL sui loro smartphone.

