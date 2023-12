Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Tapdesk su WebCatalog per Mac, Windows, Linux.

Tapdesk è uno strumento CRM e di ricerca di lead progettato per semplificare il processo di vendita di ogni organizzazione di vendita consentendo più tempo ed energia per concludere le trattative. È uno strumento creato per i professionisti delle vendite e le organizzazioni con team di vendita. Tapdesk è alimentato dall'intelligenza artificiale e il nostro algoritmo di apprendimento automatico ti fornisce dati rilevanti per aumentare la tua produttività e ridurre gli sprechi. Disponiamo di una capacità di ricerca unica che consente agli utenti di trovare decisori e potenziali clienti in base a molteplici criteri.

Sito web: tapdesk.io

