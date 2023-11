TalentReef è un fornitore leader di soluzioni SaaS per il monitoraggio dei candidati e la gestione dei talenti, appositamente realizzate per la forza lavoro oraria decentralizzata. La nostra piattaforma mobile-first semplifica il processo di selezione e fidelizzazione per trasformare il modo in cui i datori di lavoro monitorano i lavoratori orari, dal reclutamento, all'assunzione, alla formazione e al coinvolgimento. Molti dei marchi globali più noti si affidano a TalentReef per fornire le informazioni utili necessarie per ottimizzare e guidare i propri processi di gestione dei talenti.

Sito web: login.jobappnetwork.com

