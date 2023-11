PageUp Training

PageUp è una potente piattaforma di gestione dei talenti con funzionalità uniche per trasformare le esperienze di assunzione e coinvolgimento per tutti. È la tecnologia basata sull'esperienza che hai sempre sognato. A differenza di altri fornitori SaaS di acquisizione o gestione di talenti, PageUp offre una suite completa di strumenti moderni per aiutare le aziende ad attrarre, coinvolgere e trattenere team ad alte prestazioni e fornire risultati misurabili.

Sito web: adminuat.dc2.pageuppeople.com

