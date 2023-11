Taledo combina tutte le fasi del processo di reclutamento in un'unica suite intelligente. Non importa se vuoi sostituire il tuo tradizionale cacciatore di teste, trasferire una miriade di strumenti o promuovere i tuoi annunci di lavoro con un clic, Taledo ha la soluzione giusta per te. Accedi all'esclusivo Taledo Talent Pool e richiedi colloqui con tassi di risposta positivi fino al 70% su Taledo Recruit. Ricevi candidature nel tuo sistema e adatta i tuoi processi di reclutamento in base alle tue esigenze con il servizio gratuito Taledo Manage.

Sito web: taledo.com

