La nostra soluzione di acquisizione dei talenti aiuta la tua organizzazione a reperire, monitorare e valutare i talenti di qualità in modo da poter creare una forza lavoro impegnata e ad alte prestazioni in modo più efficiente ed economico. Questa potente soluzione automatizza e semplifica i processi di reclutamento e assunzione per supportare un ambiente di gestione del capitale umano (HCM) senza supporti cartacei. Fornisce un'esperienza positiva ai candidati che rende facile per i candidati fornire informazioni, cercare lavoro e candidarsi online.

Sito web: new.payentry.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Paypro. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.