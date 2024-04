Software per dati sintetici - App più popolari Più popolari Aggiunti di recente

Il software di dati sintetici consente agli utenti di generare set di dati artificiali, che comprendono vari tipi di dati come immagini, testo o dati strutturati, derivati ​​da un set di dati o da un'origine dati originale. Questo software consente agli utenti di creare dati da zero, salvaguardando le informazioni sensibili alla privacy e preservando i modelli e le relazioni intrinseche dei dati di origine. Le tecniche utilizzate per generare dati sintetici spaziano dalle immagini generate al computer (CGI) alle reti neurali generative (GAN) e agli approcci euristici. Questa tecnologia rappresenta uno strumento prezioso per le aziende che cercano di semplificare la creazione di set di dati per test, formazione di modelli di machine learning, convalida dei dati e altri scopi. Sfruttando i dati sintetici, gli utenti possono mitigare i problemi di conformità e prevenire l’esposizione dei dati personali, facilitando così la condivisione e l’utilizzo sicuri dei dati. Per garantire la sicurezza e l’irreversibilità dell’anonimizzazione, molti fornitori integrano meccanismi di privacy come la privacy differenziale, la salvaguardia dai rischi di reidentificazione e la preservazione della privacy individuale. Questo approccio consente a ricercatori, organizzazioni e altre parti interessate di condividere dati senza compromettere la privacy. Il software per dati sintetici offre vantaggi distinti rispetto al software per il mascheramento dei dati. Sebbene entrambi mirano a proteggere le informazioni private, i software di dati sintetici si distinguono per la capacità di generare dati artificiali e per la scalabilità necessaria a gestire grandi volumi di dati. Inoltre, può aiutare ad affrontare le preoccupazioni relative ai bias algoritmici livellando i bias presenti nel set di dati originale. Affinché un prodotto possa essere classificato nella categoria Dati sintetici, deve soddisfare i seguenti criteri: * Genera dati sintetici, incluse immagini e dati strutturati. * Converti i dati sensibili alla privacy in set di dati completamente anonimi mantenendo la granularità. * Funziona senza problemi, consentendo al modello generativo di produrre automaticamente dati senza programmazione esplicita.