Software per la generazione di lead - App più popolari - Filippine

W3rocks

w3rocks.com

W3rocks ti offre una suite di prodotti che puoi utilizzare per il tuo marketing per far crescere la tua azienda, trovare contatti, inviare e-mail, creare un chatbot, attirare visitatori per scrivere recensioni, impedire al tuo sito di ricevere e-mail false, visualizzare notifiche social sul tuo sito e molti altri. Una suite di prodotti di marketing e lead generation: il pacchetto include molteplici strumenti di lead generation che puoi utilizzare per far crescere la tua azienda. Ottieni più contatti e clienti: tutti gli strumenti sono orientati a indirizzare nuovi contatti e clienti verso la tua azienda per farla crescere. Accesso illimitato a tutti i prodotti: Offri accesso illimitato a tutto il software senza alcun limite, non paghi più per lead. Cosa è incluso? Software di arricchimento dei dati per trovare e-mail di nuovi contatti: trova contatti da un elenco di aziende. Potrai ottenere contatti da un elenco di aziende o domini. Il software è perfetto per aziende B2B, Sales e Growth Hacker. Il miglior software di arricchimento per trovare contatti. Ideale per generare lead da prospettare tramite e-mail fredde. Trova e-mail aziendali e informazioni sui lead. L'esportazione porta direttamente in Excel con i dati aziendali. Estrattore di e-mail, telefono e social media da un elenco di siti Web: puoi caricare un elenco di domini ed estrarre e-mail, URL di social media e nomi utente da Facebook, LinkedIn, Twitter, ecc. e numeri di telefono su tutte le pagine di ciascun sito Web. È possibile scaricare un report in formato Excel una volta estratte tutte le e-mail.