Software per l'acquisizione di lead - App più popolari - Polinesia francese

WotNot

wotnot.io

WotNot automatizza le interazioni con i clienti su larga scala con i chatbot. Risolvi le sfide aziendali come ottenere più contatti, prenotare più appuntamenti e ampliare l'assistenza clienti con chatbot all'avanguardia. I clienti utilizzano WotNot per fornire un'esperienza cliente personalizzata ai loro clienti attuali o futuri che è disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, risponde istantaneamente, totalmente affidabile e parla la lingua del cliente. Aggiungi un chatbot a qualsiasi settore verticale come settore immobiliare, assicurazioni, finanza, sanità, settore automobilistico, SaaS, settore bancario, beni di consumo, produzione e istruzione per soddisfare molteplici casi d'uso. Con il Bot Builder senza codice di WotNot, puoi creare bot abbastanza facilmente con un generatore visivo intuitivo. Gestisci più bot per diverse attività in base ai trigger e alle condizioni da te definiti. Inoltre, WotNot offre un servizio fatto per te in cui il nostro team di esperti di progettazione di conversazioni comprende le tue esigenze e crea attentamente un flusso di conversazione che soddisfi le esigenze della tua azienda e continua a ottimizzare il flusso esaminando i risultati. Unisciti a oltre 3000 aziende in tutto il mondo che affidano a WotNot le loro interazioni con i clienti.