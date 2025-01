Software per le comunicazioni dei dipendenti - App più popolari - Filippine

LumApps

lumapps.com

LumApps è l'unica soluzione intranet in pacchetto che consente ai dipendenti di sentirsi connessi alla propria organizzazione e coinvolti nel proprio lavoro da qualsiasi luogo. Fornendo una sede digitale moderna e intelligente, LumApps sta rivoluzionando il coinvolgimento dei dipendenti e la produttività sul lavoro. LumApps utilizza una piattaforma basata sull'intelligenza artificiale per rendere più semplici le comunicazioni interne intelligenti e mirate e centralizza importanti risorse HR e app aziendali in un'unica piattaforma, indipendentemente dalla suite di collaborazione: Google Workspace o Microsoft 365. Robuste integrazioni sia con Microsoft che con Google, oltre a oltre 100 connettori OOTB per app aziendali mission-critical (come Box, Salesforce, SAP SuccessFactors, ServiceNow, Slack, Workday e altre), consentono alle organizzazioni di capitalizzare i propri investimenti IT e aumentare la produttività individuale e di gruppo. Con oltre 5 milioni di utenti in tutto il mondo, LumApps continua a co-creare per risolvere sfide e migliorare l'esperienza dei dipendenti e il futuro del lavoro. LumApps è riconosciuta come leader nel Gartner® Magic Quadrant™ 2023 per le soluzioni pacchettizzate Intranet.