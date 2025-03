BoldSign

boldsign.com

BoldSign è una moderna app di firma elettronica che rende veloce, semplice, sicuro ed economico l'invio di documenti per firme legalmente vincolanti. Per coloro che desiderano integrare le firme digitali nelle proprie applicazioni, la sua API facile da usare è fatta su misura. Supportato dai 20 anni di esperienza di Syncfusion nella fornitura di potenti API per sviluppatori, BoldSign sfrutta la profonda esperienza dell'azienda nel settore per offrire un'interfaccia utente intuitiva, un'ampia gamma di possibilità di personalizzazione e un impegno per il supporto tecnico e la continua evoluzione del prodotto che è secondo a nessuno. 5 MOTIVI CHE LE AZIENDE SCELGONO BoldSign: * Prezzi trasparenti e scalabili con limiti di piano generosi. Dettagli completi su https://www.boldsign.com/pricing/. * Un'attenzione al design dell'interfaccia utente che crea un'esperienza utente fluida. * Tempi di risposta rapidi con documenti di grandi dimensioni. * Progettato da zero per una vera integrazione nelle applicazioni, a differenza di altre soluzioni nel settore. * Realizzato da Syncfusion, sfrutta la nostra esperienza decennale nella fornitura di API di livello aziendale che aiutano gli sviluppatori a creare applicazioni eleganti e potenti. BoldSign AIUTA LE ORGANIZZAZIONI: * Concludi le trattative in modo rapido e agevole distribuendo documenti per firme legalmente vincolanti in pochi minuti. * Dedica più tempo alle cose che contano, poiché gli utenti dedicano meno tempo alla ricerca e al check-in. * Ottieni i documenti firmati in tempo, grazie a un monitoraggio efficace e ai follow-up semplificati. * Consenti ai team di dare il meglio di sé, offrendo ai manager visibilità sugli stati dei processi. * Mantenere i flussi di lavoro esistenti. * Massimizza la produttività eliminando la necessità di passare da un'app all'altra. * Aumenta la coerenza e la precisione con modelli personalizzati. * Migliora la sicurezza e il comfort dei firmatari tramite branding personalizzato e messaggi personali. * Garantire il rispetto delle leggi e dei regolamenti. * Sii pronto per il futuro, grazie al modello di prezzi scalabile di BoldSign. CARATTERISTICHE E CAPACITÀ PRINCIPALI * Costruito per flussi di lavoro complessi. * Guida utile in ogni passaggio, creando un'esperienza di firma senza interruzioni. * Promemoria automatici per un follow-up efficiente e senza problemi. * Legalmente conforme alle leggi statunitensi (ESIGN) e internazionali (eIDAS) sulla firma elettronica. * Sicurezza di livello aziendale: standard di crittografia AES a 256 bit. * Modelli preconfigurati. * Funzionalità di modelli personalizzati. * Configura autorizzazioni personalizzate per impostare chi può vedere un determinato documento/classe di documenti. * Opportunità di mostrare autorizzazioni personalizzate. * Una visualizzazione dedicata consente all'amministratore del team di supervisionare i documenti di un team. * I collegamenti in blocco consentono a più persone di firmare separatamente un documento identico per un periodo di tempo. * Gestisci più marchi da un unico account e seleziona il marchio a livello di documento. * Alcuni utenti possono scegliere di stampare e firmare, se necessario. * Monitoraggio dello stato dei documenti utilizzando una dashboard.