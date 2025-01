Software di firma elettronica - App più popolari - Polinesia francese

Agrello

agrello.io

Lavora in modo più intelligente con Agrello Inizia con noi il tuo percorso di trasformazione digitale! Se hai solo bisogno di firmare documenti digitali di tanto in tanto o di gestire l'intera documentazione legale della tua azienda, siamo qui per aiutarti. // Inizia senza stress e senza imparare Troppo spesso i nuovi strumenti richiedono nuove competenze e formazione. Non è il caso di Agrello. Utilizza semplicemente il tuo strumento preferito e carica i documenti pronti per essere firmati su Agrello. Una volta aggiunti tutti i firmatari e gli spettatori, noi ci occuperemo del resto. Ti terremo aggiornato sul processo di firma in modo che tu possa concentrarti su altre cose nel frattempo! // Dashboard intuitiva per la tua comodità A volte è necessario più tempo per raccogliere tutte le firme necessarie. La dashboard dei documenti di Agrello è progettata per darti un feedback chiaro e immediato su quali trattative necessitano di una piccola spinta e quali sono state completate con successo. Dovresti davvero esaminare cosa farai con tutto quel tempo extra a tua disposizione! // Creazione in blocco, modelli dinamici Stiamo facendo tutto ciò che è in nostro potere per aiutarti a rimuovere alcune di quelle attività fastidiose e ripetitive. Modelli per contratti ricorrenti, raccolta dei dati mancanti tramite moduli e persino automatizzazione dell'intero processo di firma collegando il tuo CRM e altri strumenti: queste sono solo alcune delle funzionalità che ti consentono di concentrarti su questioni più urgenti. // Collabora in modo sicuro L'invio e la ricezione di documenti sensibili tramite e-mail rappresenta un grave rischio per la sicurezza. L’ecosistema di Agrello è progettato per collaborazioni sicure. Invita i tuoi partner, carica bozze, rivedi e firma documenti insieme ai tuoi partner sapendo che il tuo lavoro è sempre al sicuro. //Legalmente vincolante fino in fondo Il mondo delle firme digitali diventa ogni giorno più complesso. Per fortuna, puoi utilizzare la tua identità elettronica nazionale o la firma elettronica avanzata (AdES) di Agrello riconosciuta a livello internazionale.