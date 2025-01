Software di commercio elettronico - App più popolari - Pakistan

SellerApp

SellerApp è una piattaforma di e-Commerce Intelligence basata sull'intelligenza artificiale che aiuta venditori e rivenditori a massimizzare il loro potenziale sul più grande mercato globale: Amazon. Fondata nel 2017, SellerApp utilizza modelli di ottimizzazione e machine learning di nuova generazione per aiutare le aziende a incrementare la redditività in una semplice interfaccia SaaS. Uniamo data intelligence, automazione e un team di esperti per aiutare la tua azienda a crescere. Ci impegniamo a sfruttare i nostri potenti algoritmi, strumenti di marketing, risorse e competenze per fornire le migliori soluzioni di marketing ai venditori di tutto il mondo. Questa solida piattaforma ha aiutato le aziende a raggiungere un obiettivo mensile di aumento del 75% delle entrate, con un aumento incrementale del ROI complessivo. L'azienda garantisce consegne negli Stati Uniti, in Europa, nel sud-est asiatico, nel Medio Oriente, in ANZ e nel subcontinente indiano. Vantaggi di SellerApp: SellerApp consente ai venditori Amazon di realizzare il loro pieno potenziale nel mercato Amazon. Con la dashboard di SellerApp, puoi verificare lo stato del tuo account in una rapida istantanea che ti fornisce informazioni sui tuoi clienti, sul loro comportamento e tendenze, nonché su modelli e tendenze. Puoi approfondire tutto ciò che sta accadendo alla tua attività su Amazon con l'aiuto di tutti gli altri strumenti individuali che abbiamo da offrire. Ti aiuteranno a determinare il tuo potenziale di vendita e di guadagno e ad esplorare e sfruttare al meglio tutte le opportunità di crescita che ti si presentano. Puoi anche condurre ricerche approfondite sulla concorrenza e misurare le tue prestazioni nel mercato Amazon rispetto alle loro. Sfrutta gli strumenti di monitoraggio di SellerApp per vedere cosa stanno facendo i tuoi concorrenti, le parole chiave che stanno utilizzando (ASIN inverso), la redditività delle loro campagne e altro ancora. Non solo puoi ottimizzare le tue parole chiave di backend, ma anche scoprire le parole chiave di backend utilizzate dai concorrenti e quelle che dovrebbero utilizzare ma non lo fanno. Questo può aiutarti a colmare una lacuna e a migliorare la pertinenza delle tue parole chiave. Caratteristiche dell'App Venditore: Ricerca sui prodotti Tracker dei prodotti Idee sui prodotti Intelligenza dei prodotti Ottimizzatore degli annunci Analizzatore PPC Automazioni di Amazon Advertising Analisi e intelligence della concorrenza Ottimizzazione degli elenchi Avvisi aziendali: BSR, prezzo, Buy Box, livelli di inventario, dirottamento ecc. Rapporti aziendali Dashboard di vendita Plug-in Chrome Parola chiave assistenza clienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7 Tracker Ricerca per parole chiave Ottimizzazione delle parole chiave del prodotto ASIN inverso Amazon MWS Connect Analisi del portafoglio Consultazione del portafoglio Visualizzazione pagina/Matrice sessione Regole Amazon PPC Punteggio opportunità prodotto Quali problemi può risolvere SellerApp? Riduci il fastidio di trovare prodotti vincenti per il tuo prossimo lancio di prodotti Amazon Scava in profondità nei dati di Amazon e trova i migliori prodotti Amazon scelti con i migliori parametri prefiltrati. Scopri facilmente i prodotti che soddisfano i criteri della tua lista di controllo per la ricerca dei prodotti Amazon in pochi clic. Utilizza il nostro punteggio opportunità proprietario assegnato a ogni singolo prodotto per trovare quello migliore in termini di sei parametri cruciali del prodotto: domanda, concorrenza, margini di profitto, potenziale di guadagno, costi generali e indice PIS (ambito di innovazione del prodotto). Automatizza e ottimizza gli annunci con gli strumenti PPC più avanzati Sfrutta le offerte algoritmiche basate su regole e ottimizza le tue campagne pubblicitarie in base ai tuoi obiettivi aziendali. Utilizza l'ottimizzazione delle parole chiave negative, l'ASIN inverso e l'ottimizzazione del backend per raggiungere il tuo miglior pubblico di destinazione. Ora puoi ottenere il ROI desiderato con il motore di apprendimento automatico di SellerApp che ti consente di impostare un ACoS massimo accettabile in base all'obiettivo della tua campagna. Ciò ti garantisce di non spendere troppo e di non consumare il budget pubblicitario. Raggiungi la prima pagina della SERP di Amazon. Crea elenchi di prodotti allettanti con l'aiuto di informazioni utili e consigli dettagliati. Migliora ogni metrica cruciale per gli standard dell'algoritmo A9, monitora la forza delle tue parole chiave off-page e misura la loro efficacia SEO con il nostro strumento di controllo della qualità delle inserzioni. Confronta le tue inserzioni di prodotto con quelle della concorrenza per identificare le loro strategie e impostare avvisi LQI per ricevere una notifica ogni volta che si verifica un cambiamento nella qualità delle inserzioni di un prodotto in modo da essere sempre aggiornato e non perdere nulla di importante. Trova le migliori parole chiave per la tua attività su Amazon con la ricerca avanzata delle parole chiave. Sfrutta la nostra dashboard di facile utilizzo per trovare parole chiave ad alto volume e a bassa concorrenza per aumentare le vendite dei tuoi prodotti. Ottimizza la tua scheda di prodotto per il motore di ricerca di Amazon e ottieni l'indicizzazione per le parole chiave giuste. Con un database di oltre 200 milioni di parole chiave, trova approfondimenti sulle parole chiave a coda breve e lunga che hanno buoni costi CPC, ordini stimati e buona pertinenza e usali in PPC e nelle inserzioni per aumentare i tuoi profitti su Amazon.