Software di analisi dell'e-commerce - App più popolari - Polinesia francese

Polar Analytics

polaranalytics.com

Polar Analytics è il modo più semplice per i brand di analizzare i propri dati e capire come sta andando la propria attività. Non è richiesta alcuna migrazione o configurazione. Facciamo tutto il lavoro pesante per te. Collega tutte le tue origini dati in un clic, prendi decisioni informate in pochi minuti e dì addio ai report manuali. Polar equivale ad avere Supermetrics + Data Studio + A Data-Scientist in un'unica app. Scelto da oltre 1500 negozi Shopify tra cui Fanjoy, Hero Cosmetics, Soko Glam, AYBL e From Future. Puoi utilizzare la piattaforma per: - Ottimizzare l'acquisizione dei clienti e gestire il performance marketing in modo più efficace - Automatizzare i report e non scaricare mai più CSV - Aumentare la fidelizzazione e l'LTV con le visualizzazioni più affidabili sulla fidelizzazione e sugli ordini ripetuti per i negozi Shopify - Migliorare il merchandising con report avanzati sull'analisi dei prodotti: migliora il marketing del coinvolgimento con report avanzati di email marketing Ecco cosa ottieni: Oltre 10 connettori dati Sblocca tutto il potenziale dei tuoi dati di e-commerce e marketing con integrazioni predefinite per Shopify, Google Analytics, Google Ads, Facebook Ads, Bing Ads , Annunci Pinterest, Annunci Tiktok, Annunci Snapchat, Klaviyo e Fogli Google. Dashboard di analisi tutto in uno Ottieni tutti i principali report avanzati necessari per monitorare e migliorare la spesa di marketing, CAC (costi di acquisizione), LTV (customer lifetime value), coorti, ROAS e altro ancora. Funzionalità multimarca e negozi multipli Shopify Aggrega i dati di tutti i tuoi negozi Shopify nell'app. Crea visualizzazioni per segmentare questi dati per Paese o per marchio se sei un'agenzia o uno studio di e-commerce Avvisi intelligenti e approfondimenti Puoi impostare avvisi intelligenti sui tuoi KPI più importanti: calo del tasso di conversione, aumento del costo di acquisizione del cliente, ecc. Ricevi una notifica immediatamente via e-mail o Slack. Report e-mail e istantanee Slack Pianifica e-mail o istantanee Slack. Scegli le metriche e la frequenza che desideri e condividile con il tuo team. Utenti illimitati Condividi la dashboard con membri del team, appaltatori o investitori. Dai visibilità ai tuoi KPI più importanti e allinea il tuo team al futuro. Piani di agenzia Fornisci analisi e reportistica come parte dei servizi della tua agenzia. Centralizza tutti i tuoi clienti in un unico posto per migliorare la fidelizzazione dei clienti e risparmiare tempo nella creazione di report manuali.