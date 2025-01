Software per la gestione delle retribuzioni - App più popolari - Pakistan

Arcoro

Le imprese di costruzione e gli appaltatori hanno esigenze particolari di gestione della forza lavoro e Arcoro offre una suite di software HR per l'edilizia modulare che consente alle aziende di affrontarle con successo. Arcoro è l'unica azienda tecnologica per le risorse umane focalizzata sul settore edile, che offre soluzioni per aiutare le aziende ad assumere, gestire e far crescere la propria forza lavoro di back office, professionale e commerciale qualificata. La suite di moduli di Arcoro include: • Monitoraggio dei candidati • Onboarding • Gestione dell'apprendimento • Risorse umane principali • Vantaggi • Monitoraggio delle presenze e delle presenze ExakTime • Gestione della retribuzione • Gestione delle prestazioni e pianificazione della successione. Le aziende possono scegliere di sfruttare uno o tutti i moduli e molti clienti iniziano con uno o due e ne aggiungono altri man mano che le loro esigenze cambiano o la loro organizzazione cresce. I moduli della suite Arcoro sono completamente integrati, ma si integrano anche con altre tecnologie di costruzione, tra cui la gestione dei progetti, la gestione della forza lavoro e i sistemi contabili. Arcoro mantiene solide partnership con altri fornitori leader di tecnologie per l'edilizia per garantire un'esperienza senza interruzioni ai clienti. Oltre 8.000 imprese edili e appaltatori di tutte le dimensioni nel Nord America si affidano ad Arcoro per soddisfare le proprie esigenze in materia di risorse umane. Ogni giorno più di 1 milione di professionisti dell'edilizia entrano ed escono da un prodotto Arcoro. Arcoro si impegna a offrire la migliore esperienza ai dipendenti sul campo e in ufficio. Per ulteriori informazioni visitate il sito www.arcoro.com.