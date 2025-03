Piattaforme di orchestrazione basate su account - App più popolari - Città del Vaticano

Propensity

propensity.com

Propensity è l'unica piattaforma di marketing basato su account (ABM) creata per piccoli team di crescita B2B. Semplifichiamo l'utilizzo dei dati sulle intenzioni per creare elenchi di account e contatti in-market, riscaldare tali contatti con campagne ABM omnicanale e fornire un elenco giornaliero di lead altamente qualificati alle vendite. Il risultato è un motore ABM automatizzato e sempre attivo che produce un flusso di MQA e un coinvolgimento delle vendite 5 volte superiore rispetto alle tradizionali tattiche di crescita B2B. Perché Propensione? - Crea un pubblico in 5 minuti, lancialo in <2 settimane - Creazione illimitata di elenchi di account con dati sugli intenti - Contatti completamente arricchiti per ciascun elenco di account - Elenco settimanale di account e contatti avviati per le vendite - Annunci display programmatici - Distribuzione di e-mail di marketing - Accesso alla nostra libreria di playbook ABM - Generatore di contenuti AI - Incontro settimanale con Propensity CSM - Integrazioni tra cui Hubspot e Salesforce - ROI in tempi record: 30 -180 giorni a seconda del tuo playbook Caratteristiche principali di Propensity: Libreria di playbook - Playbook predefiniti che vanno da 30 fino a 90 giorni di lunghezza Editor di playbook - Modifica facilmente ogni riproduzione nel playbook selezionato dagli utenti Audience Builder - Utilizza dati di intenti a livello di account di terze parti concessi in licenza per comprendere l'interesse e il comportamento degli acquirenti con propensione all'acquisto modelli integrati in Cerchi di acquisto - Creazione e gestione dei contatti target in base all'intento a livello di account Channel Manager - Orchestrazione e attivazione di campagne multicanale ABM Dashboard - Misurazione e analisi dell'account per quantificare incremento e performance Integrazioni con tecnologia di marketing e tecnologia di vendita