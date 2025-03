AskYourTeam

askyourteam.com

AskYourTeam è qui per aiutare i consigli a raggiungere il cuore di ciò che conta di più. Sostituendo le congetture con approfondimenti, la sua piattaforma di intuizioni per i dipendenti e della comunità consente un processo decisionale più intelligente e più veloce, consentendo ai consigli di focalizzare le risorse dove faranno la differenza. Con AskYourTeam, gli utenti ricevono approfondimenti pertinenti e attuabili. Quando possono misurare l'impatto di tali azioni, possono convalidare e celebrare i progressi o guidare le cose in pista, se necessario. È così che AskYourTeam aiuta i consigli a promuovere culture di miglioramento continuo e cambiamento di impatto. Perché scegliere AskyourTeam? Il 100% si concentrò Comprende cosa funziona per costruire comunità fiorenti. Soluzione all-in-one Un'unica piattaforma facile da usare per approfondimenti sia per la comunità che per i dipendenti. Approfondimenti all'azione Scopri le intuizioni rilevanti, concentrati sulle azioni di maggior impatto e misura i progressi. Affidati di oltre 50 consigli in Australia e Nuova Zelanda. Soluzioni di AskyourTeam: <> Voce dei dipendenti Attingi alle esperienze vissute dei dipendenti con la piattaforma di intuizioni dei dipendenti, appositamente costruita per i consigli. Afferra le squadre ad alte prestazioni e coinvolte e li coinvolge nel dare forma a cosa e come il Consiglio consegna per la comunità. <> Voce della comunità Comprendi facilmente ciò che è più importante per le persone nella comunità e le loro opinioni su questioni o piani specifici, consentendo ai consigli di progettare e fornire servizi che soddisfino meglio le loro esigenze. <> Recensioni del servizio Allinea i servizi con le mutevoli esigenze della comunità. Mentre le revisioni dei servizi potrebbero sembrare un altro onere per le risorse allungate, AskyourTeam trasforma il modo in cui i consigli allineano la pianificazione del servizio e la consegna a piani annuali e dieci anni. Dai la priorità alle revisioni dei servizi per soddisfare al meglio le mutevoli esigenze della comunità, identifica le opportunità di sollevamento e le misure di impatto per guidare il miglioramento continuo. <> Manager di eccellenza Un modo comprovato per potenziare le prestazioni del Consiglio e dare la priorità alle azioni che faranno la differenza. Excellence Manager, sviluppato da Thrive35 e alimentato da AskYourTeam, aiuta i consigli a valutare le loro prestazioni rispetto al Framework di eccellenza aziendale australiana (ABEF), un modello di business riconosciuto a livello internazionale per consentire l'eccellenza organizzativa.