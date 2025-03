Macorva

La piattaforma alimentata dall'intelligenza artificiale di Macorva sta rivoluzionando il modo in cui le aziende gestiscono la gestione delle prestazioni, il feedback e la soddisfazione del cliente. Le sue soluzioni riuniscono feedback senza attrito, analisi avanzata e intelligenza artificiale per trasformare approfondimenti in risorse mirate e piani di risposta che aiutano l'organizzazione a sfruttare al meglio i suoi dati di esperienza. Invece di impantanarsi nei dati, utilizza Ai radiante per liberare il tempo e concentrarsi maggiormente sulle azioni che creano un cambiamento di impatto. Dalla connessione di ogni dipendente e manager con comprovati passaggi successivi alla chiusura del circuito di feedback e al miglioramento dei risultati, Radiant AI è l'allenatore personale nella guida di migliori esperienze di dipendenti e clienti. Macorva Ex è una piattaforma di esperienza dei dipendenti avanzata e basata sull'intelligenza artificiale, con sondaggi, controlli di impulsi, punteggio di coinvolgimento, benchmarking, analisi del driver, ENP, feedback a 360 ° e altro ancora. Costruisce senza sforzo le esperienze di feedback dinamiche, adatte ai dispositivi mobili e sblocca le informazioni chiave con rapporti automatizzati e intuitivi. Trascorre meno tempo in analisi e più tempo a agire con AI radiante collegando ogni dipendente e manager con i prossimi passi comprovati per chiudere il circuito di feedback e migliorare i risultati. Con funzionalità come le notifiche del sondaggio SMS e la capacità di identificare i dipendenti straordinari, Macorva Ex consente di gestire meglio il team, riconoscere le superstar silenziose e mitigare i rischi di volo. Macolorva CX fornisce sondaggi coinvolgenti di clienti omnicannel (CSAT/CES), esperienza del marchio (punteggio del promotore netto), esperienza di prodotto ed esperienza digitale per acquisire approfondimenti fruibili durante il percorso del cliente. Fa dashboard personalizzati dettagliati in pochi secondi e genera report di intelligenza artificiale per individuare le tendenze e identificare i valori anomali. La sua AI avanzata crea persino script di comunicazione personalizzati per rispondere a ogni singolo sondaggio. Ottiene tassi di risposta più elevati con sondaggi mobili-first e aumenta la reputazione online senza sforzo con recensioni sociali generate dall'IA. Macorva CX fornisce una comprensione più profonda del viaggio del cliente, contribuendo a migliorare la propria esperienza e il business. Macorva MX è progettato per semplificare il processo di gestione e aumentare le prestazioni del team con risorse generate dall'IA e archiviazione centralizzata per tutti i dati sulle prestazioni dei dipendenti. La sua piattaforma ascolta e apprende dai dati, incorpora obiettivi aziendali e valori culturali per generare automaticamente revisioni delle prestazioni, piani di sviluppo, OKRS, obiettivi intelligenti e altro ancora. Queste funzionalità generate dall'AI salvano il manager per oltre 100 ore all'anno, consentendo decisioni informate e performanti per raggiungere gli obiettivi dell'azienda. Macolorva si integra perfettamente con oltre 80 HRIS e piattaforme CX, semplificando i flussi di lavoro e semplificando la gestione dei dati sincronizzando automaticamente le informazioni sui dipendenti e sui clienti. L'intera interfaccia supporta più lingue e localizzazione completa.