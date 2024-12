Più popolari Aggiunti di recente Software degli strumenti di feedback 360 - App più popolari - Gabon

Gli strumenti di feedback 360 sono progettati per semplificare il processo di conduzione delle revisioni 360, che comportano la raccolta di feedback dai dipendenti, dai loro manager e dai subordinati diretti. Questi strumenti sono particolarmente utili durante i cicli di revisione delle prestazioni, poiché consentono la raccolta efficiente di approfondimenti da tutti i livelli all'interno di un'organizzazione. I revisori possono fornire feedback sulle prestazioni lavorative di un collega, sullo stile di leadership di un manager o sull’esperienza lavorativa complessiva. Solitamente gestiti dal dipartimento Risorse umane, questi strumenti facilitano la distribuzione di sondaggi a 360 gradi tra i team. Aiutano i datori di lavoro a valutare il sentimento dei dipendenti su varie questioni, come la diversità sul posto di lavoro, la competenza manageriale e i membri meritevoli del team. In definitiva, gli strumenti di feedback a 360° favoriscono il miglioramento offrendo a dipendenti e manager prospettive preziose che potrebbero non essere comunicate attraverso interazioni aziendali standard.