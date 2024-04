Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Symaps.io su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

Piattaforma di location intelligence per la selezione del sito, la pianificazione della posizione e la strategia di espansione. Symaps aiuta i clienti di vari settori (vendita al dettaglio, lusso, ristoranti, stazioni di ricarica per auto,...) a prendere decisioni migliori relative alla posizione. La piattaforma combina ed estrae il valore di vari tipi di dati sulla posizione (socio-demografici, traffico, ambiente competitivo, dati privati) per identificare e valutare le migliori posizioni. Sono disponibili numerose funzionalità: visualizzare la copertura della rete, esplorare bacini idrografici, confrontare posizioni, identificare zone bianche, individuare nuove aree di crescita in base a una serie di criteri predefiniti, trovare posizioni simili, confrontare con la concorrenza,... Interfaccia intuitiva e facile visualizzazione dei livelli dei dati sulla mappa, importazione ed esportazione dei dati. La piattaforma Symaps opera a livello globale ed è attualmente utilizzata in 15 paesi.

